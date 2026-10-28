Nuevos descuentos para jubilados avanzan en Panamá: ¿qué falta para que sean ley?

El Pleno de la Asamblea Nacional de Panamá aprobó en segundo debate el proyecto de ley 746, que modifica y adiciona artículos a la Ley 6 de 1987 sobre beneficios para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad. La iniciativa recibió 54 votos favorables durante la sesión del martes 27 de octubre de 2026.

¿Qué descuentos contempla el proyecto de ley 746?

La propuesta incluye un aumento del descuento en medicamentos del 10 % al 20 %, un 25 % en consultas de medicina general y especialidades, y un 20 % en pañales para adultos. También contempla beneficios en tratamientos contra el cáncer, equipos de asistencia, servicios funerarios y tasa de aseo.

El Pleno Legislativo aprobó en segundo debate, el Proyecto de Ley No. 746; que modifica y adiciona artículos a la Ley 6 de 1987, sobre beneficios a los jubilados, pensionados y tercera edad, y dicta otras disposiciones. pic.twitter.com/eci27tfUEJ — Asamblea Nacional (@asambleapa) October 28, 2026

El proyecto, impulsado por el diputado Javier Sucre, busca ampliar el acceso a bienes y servicios esenciales para jubilados, pensionados y adultos mayores. Durante su discusión legislativa se incorporaron modificaciones al texto, por lo que los beneficios definitivos dependerán de la versión que complete el proceso de aprobación.

Tras superar el segundo debate, el proyecto de ley 746 debe pasar a tercer debate. De recibir la aprobación correspondiente, será remitido al Órgano Ejecutivo para su sanción y posterior promulgación. Por ahora, los nuevos descuentos propuestos no deben presentarse como beneficios que ya están vigentes.