Turismo náutico en Panamá: Giuseppe Cicatelli plantea cinco claves para convertir al país en un hub regional

El empresario Giuseppe Cicatelli , fundador de Bacalia Group, considera que Panamá puede convertirse en un centro regional de turismo náutico si reconoce las marinas como infraestructura estratégica. En declaraciones proporcionadas a Telemetro, analizó el proyecto de incentivos turísticos presentado ante la Asamblea Nacional y las condiciones necesarias para atraer inversiones y generar empleo.

Cicatelli destacó que los incentivos fiscales deben acompañarse de infraestructura y servicios capaces de atraer a los navegantes que transitan entre el Pacífico y el Caribe. Para lograrlo, propuso cinco prioridades: desarrollar marinas de calidad en ambas costas; establecer estándares de seguridad y resiliencia; simplificar los trámites de llegada y salida mediante una ventanilla única náutica; formar técnicos locales; y garantizar reglas estables para los inversionistas.

El empresario, vinculado a la operación de Grand Caribbean Marinas en Puerto Rico, señaló que la experiencia de reconstrucción tras los huracanes Irma y María de 2017 demostró la importancia de recuperar no solo los muelles, sino también los servicios, proveedores y actividades económicas que los rodean. También recomendó incorporar a las comunidades costeras y a los pescadores en el desarrollo de nuevas instalaciones.

Sobre una eventual inversión en Panamá, Cicatelli evitó anunciar proyectos y sostuvo que primero debe conocerse el resultado del trámite legislativo y su posterior reglamentación. La propuesta de incentivos turísticos, presentada a la Asamblea Nacional en septiembre de 2026, contempla beneficios para el turismo náutico y las marinas turísticas, dentro de un régimen proyectado hasta diciembre de 2036.