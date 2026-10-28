Turismo náutico en Panamá: Giuseppe Cicatelli plantea cinco claves para convertir al país en un hub regional

El empresario Giuseppe Cicatelli, fundador de Bacalia Group, considera que Panamá puede convertirse en un centro regional de turismo náutico si reconoce las marinas como infraestructura estratégica. En declaraciones proporcionadas a Telemetro, analizó el proyecto de incentivos turísticos presentado ante la Asamblea Nacional y las condiciones necesarias para atraer inversiones y generar empleo.
El empresario, vinculado a la operación de Grand Caribbean Marinas en Puerto Rico, señaló que la experiencia de reconstrucción tras los huracanes Irma y María de 2017 demostró la importancia de recuperar no solo los muelles, sino también los servicios, proveedores y actividades económicas que los rodean. También recomendó incorporar a las comunidades costeras y a los pescadores en el desarrollo de nuevas instalaciones.
Sobre una eventual inversión en Panamá, Cicatelli evitó anunciar proyectos y sostuvo que primero debe conocerse el resultado del trámite legislativo y su posterior reglamentación. La propuesta de incentivos turísticos, presentada a la Asamblea Nacional en septiembre de 2026, contempla beneficios para el turismo náutico y las marinas turísticas, dentro de un régimen proyectado hasta diciembre de 2036.