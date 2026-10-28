Agroferias del IMA: conozca dónde se realizarán este jueves 29 de octubre

Agroferias este jueves 29 de octubre, conozca los detalles.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los puntos donde se realizarán las agroferias este jueves 29 de octubre de 2026, con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles para los consumidores.

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La jornada comenzará a partir de las 8:00 a. m. en distintas regiones del país.

¿Dónde serán las agroferias este jueves 29 de octubre de 2026?

Estas son las ubicaciones anunciadas por el IMA para la jornada:

Colón: terrenos del estadio Roberto Mariano Bula, en Barrio Sur, distrito de Colón.

Chiriquí: cancha comunal de Cerro Punta, distrito de Tierras Altas.

Panamá Oeste: iglesia Virgen del Carmen, en Los Llanitos, distrito de San Carlos.

Panamá Este: Agencia del IMA en Chepo, distrito de Chepo.

Comarca Ngäbe-Buglé: comunidad de Pueblo Nuevo, distrito de Jirondai, y comunidad de El Piro N.° 1, distrito de Müna.

Los Santos: a un costado de la iglesia de Villa Lourdes, distrito de Los Santos.

Agroferias del IMA. ima_pma

¿Qué debes llevar a las agroferias del IMA?

Para participar en estas jornadas, los asistentes deben llevar su cédula de identidad personal, requisito solicitado por la entidad, además de bolsas reutilizables para trasladar los productos adquiridos.

Las agroferias del IMA buscan facilitar el acceso de los consumidores a productos de la canasta básica a precios accesibles. Se recomienda llegar con anticipación y verificar la disponibilidad de los productos en cada punto de venta.