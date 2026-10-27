IMA: conoce dónde habrá agroferias este miércoles 28 de octubre

Conozca dónde serán las agroferias del IMA este miércoles.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario de las agroferias que se realizarán este miércoles 28 de octubre de 2026 en diferentes puntos de Panamá, con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles para la población.

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La jornada de ventas comenzará a partir de las 8:00 a. m. en las ubicaciones anunciadas por la institución.

¿Dónde serán las agroferias este miércoles 28 de octubre?

Estas son las ubicaciones programadas por el IMA para la jornada de este miércoles:

Colón: cuadro deportivo de Icacal, corregimiento de Salud, distrito de Chagres.

Panamá Oeste: cancha techada de Cermeño, distrito de Capira.

Chiriquí: cancha comunal de Tinajas, distrito de Dolega.

Panamá: predios de la Junta Comunal de Arnulfo Arias, San Miguelito.

Panamá Este: cancha de Unión de Azuero, distrito de Chepo.

Los Santos: Junta Comunal de Guararé Arriba, distrito de Guararé.

¡Las Agroferias del IMA te esperan! Consultas las sedes

Comparte con tu comunidad y lleva a casa lo mejor de la producción nacional.

Desde las 8:00 a.m.

Lleva tu bolsa reutilizable y tu cédula

¡Por un Panamá que consume lo nuestro!#ConPasoFirme pic.twitter.com/jHyiTAK12l — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) October 26, 2026

¿Qué debes llevar a las agroferias del IMA?

Para participar en estas jornadas, el IMA exhorta a los asistentes a portar su cédula de identidad personal y llevar bolsas reutilizables para transportar sus compras.

Las agroferias del IMA representan una alternativa para que las familias panameñas puedan adquirir productos de la canasta básica a precios accesibles. Se recomienda acudir con anticipación, ya que la disponibilidad de los productos puede variar según cada punto de venta.