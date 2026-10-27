Becas 2027: IFARHU evalúa carreras prioritarias con universidades y empresas

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) inició el proceso de evaluación de las carreras prioritarias para el Concurso General de Becas 2027, puestos distinguidos y otros programas mediante la instalación de una mesa de trabajo integrada por universidades, entidades públicas y representantes del sector empresarial.
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¿Cuándo anunciará el IFARHU las carreras prioritarias para las becas 2027?
El IFARHU informó que los resultados de la mesa de trabajo se presentarán durante el primer trimestre de 2027, una vez concluido el análisis de las carreras consideradas prioritarias.
La evaluación contará con la participación de representantes de universidades, instituciones públicas y el sector empresarial, con el propósito de identificar las necesidades de formación profesional del país.
Por el momento, no se ha divulgado una lista definitiva de carreras prioritarias para el Concurso General de Becas 2027.