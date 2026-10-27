Becas 2027: IFARHU evalúa carreras prioritarias con universidades y empresas

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) inició el proceso de evaluación de las carreras prioritarias para el Concurso General de Becas 2027, puestos distinguidos y otros programas mediante la instalación de una mesa de trabajo integrada por universidades, entidades públicas y representantes del sector empresarial.

La iniciativa busca identificar las áreas de formación académica que respondan a las necesidades del país y a las demandas actuales del mercado laboral.

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¿Cuándo anunciará el IFARHU las carreras prioritarias para las becas 2027?

El IFARHU, junto a universidades, entidades públicas y el sector empresarial, instaló la Mesa de Trabajo para identificar las carreras prioritarias que respondan a las necesidades del país y del mercado laboral. Los resultados se presentarán en el primer trimestre de 2027. pic.twitter.com/SQcEJYrJsD — IFARHU (@IFARHU) October 27, 2026

El IFARHU informó que los resultados de la mesa de trabajo se presentarán durante el primer trimestre de 2027, una vez concluido el análisis de las carreras consideradas prioritarias.

La evaluación contará con la participación de representantes de universidades, instituciones públicas y el sector empresarial, con el propósito de identificar las necesidades de formación profesional del país.

Por el momento, no se ha divulgado una lista definitiva de carreras prioritarias para el Concurso General de Becas 2027.