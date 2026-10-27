ATTT prohíbe circulación de carga sobredimensionada durante las Fiestas Patrias 2026: fechas y horarios

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) anunció que durante las Fiestas Patrias 2026 estará prohibida la circulación de vehículos de carga sobredimensionada en todo el territorio nacional. La restricción comenzará a la 1:00 a.m. del sábado 31 de octubre y se mantendrá hasta las 6:00 a.m. del viernes 6 de noviembre.

La medida busca contribuir a la seguridad vial y facilitar el desarrollo de las actividades patrias en las diferentes provincias del país.

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¿Qué vehículos de carga podrán circular durante las Fiestas Patrias?

De acuerdo con la ATTT, únicamente podrán circular los vehículos de carga que no excedan las siguientes dimensiones:

Ancho: 2.50 metros.

Largo: 16.70 metros.

Alto: 4.15 metros.

La entidad también reiteró que los vehículos de carga no deberán transitar por las rutas destinadas a los desfiles patrios ni afectar su desarrollo.

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, @ATTTPanama informó que durante las fiestas patrias se prohibirá la circulación de equipos de carga sobredimensionados en todo el territorio nacional.



La medida será aplicada a partir de la 1:00 a.m. del sábado 31 de octubre,… pic.twitter.com/j1hsUxvQNG — Telemetro Reporta (@TReporta) October 27, 2026

ATTT pide a conductores de equipo pesado tomar precauciones

“Exhortamos a los conductores de equipo pesado a tomar las previsiones necesarias con anticipación, contribuyendo así a la seguridad vial y al normal desarrollo de las actividades patrias en todo el país”, señaló la autoridad.

La restricción estará vigente durante el período anunciado, por lo que los transportistas deberán planificar sus recorridos y operaciones tomando en cuenta las disposiciones establecidas por la ATTT.