ATTT prohíbe circulación de carga sobredimensionada durante las Fiestas Patrias 2026: fechas y horarios

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) anunció que durante las Fiestas Patrias 2026 estará prohibida la circulación de vehículos de carga sobredimensionada en todo el territorio nacional. La restricción comenzará a la 1:00 a.m. del sábado 31 de octubre y se mantendrá hasta las 6:00 a.m. del viernes 6 de noviembre.
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¿Qué vehículos de carga podrán circular durante las Fiestas Patrias?
De acuerdo con la ATTT, únicamente podrán circular los vehículos de carga que no excedan las siguientes dimensiones:
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Ancho: 2.50 metros.
Largo: 16.70 metros.
Alto: 4.15 metros.
La entidad también reiteró que los vehículos de carga no deberán transitar por las rutas destinadas a los desfiles patrios ni afectar su desarrollo.
ATTT pide a conductores de equipo pesado tomar precauciones
“Exhortamos a los conductores de equipo pesado a tomar las previsiones necesarias con anticipación, contribuyendo así a la seguridad vial y al normal desarrollo de las actividades patrias en todo el país”, señaló la autoridad.
La restricción estará vigente durante el período anunciado, por lo que los transportistas deberán planificar sus recorridos y operaciones tomando en cuenta las disposiciones establecidas por la ATTT.