Contraloría vigilará vehículos del Estado en Fiestas Patrias: podrán ser retenidos

La Contraloría General de la República anunció que el próximo lunes 2 de noviembre desplegará un operativo nacional de fiscalización para verificar el uso correcto de los vehículos del Estado durante las Fiestas Patrias 2026, con el objetivo de prevenir la utilización indebida de los recursos públicos.

Mediante la Circular No. 40-2026-DC-DNFG , la entidad ordenó a los titulares de ministerios, instituciones descentralizadas, el Órgano Judicial, la Asamblea Nacional, alcaldías y juntas comunales abstenerse de autorizar misiones oficiales que no sean esenciales durante los días feriados.

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¿Qué vehículos del Estado podrán circular durante las Fiestas Patrias?

La Contraloría indicó que durante los días feriados únicamente se permitirán desplazamientos relacionados con labores estrictamente necesarias de salud, seguridad o atención social.

La @ContraloriaPma anuncia el despliegue de un operativo nacional de fiscalización el próximo 2 de noviembre, con el objetivo de verificar el uso correcto de los vehículos del Estado durante las fiestas patrias y prevenir la utilización indebida de los recursos públicos.



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“Los vehículos que incumplan las normas vigentes serán retenidos de inmediato, mientras que sus conductores o responsables quedarán sujetos a los procedimientos correspondientes para la aplicación de las sanciones”, advirtió la institución.

Requisitos que verificará la Contraloría durante el operativo

Entre los aspectos que serán inspeccionados se encuentran:

Identificación oficial: los vehículos deberán portar la franja amarilla visible y el logotipo de la institución correspondiente.

Documentación vigente: deberán contar con placa al día, así como copias del Registro Único de Propiedad, la revisión vehicular y la póliza de seguro.

Permiso de circulación: será obligatorio disponer de un salvoconducto que justifique detalladamente la misión oficial fuera de la jornada habitual.

La Contraloría reiteró que el operativo busca garantizar el cumplimiento de las disposiciones vigentes y evitar que los vehículos estatales sean utilizados para actividades ajenas a sus funciones oficiales durante las celebraciones patrias.