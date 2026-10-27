Lotería Fiscal Digital en Panamá: ¿Cómo registrar tus facturas y ganar hasta B/.5,000?

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó la nueva Lotería Fiscal Digital en Panamá, una iniciativa que permitirá a los consumidores participar en sorteos de premios en efectivo de hasta B/.5,000 mediante el registro de sus facturas electrónicas. Esta modalidad se suma a la Lotería Fiscal Regional, sin eliminar los sorteos físicos que se realizan en distintas regiones del país.
Contenido de interés: Reglamentan la Lotería Fiscal Digital: Cómo registrar facturas electrónicas y cuáles son los premios
¿Cómo participar en la Lotería Fiscal Digital en Panamá?
El MEF explicó que los interesados deberán seguir estos pasos:
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Solicitar una factura electrónica a su nombre al realizar una compra.
Ingresar a panamaconecta.gob.pa y registrarse en la sección de Lotería Fiscal.
Escanear el código QR de la factura electrónica para generar un tiquete digital.
Requisitos para registrar las facturas electrónicas
Para participar en los sorteos, los consumidores deberán cumplir con las siguientes condiciones:
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La factura debe estar emitida a nombre del participante.
Debe haberse generado mediante el Sistema de Facturación Electrónica de Panamá, a través del Facturador Gratuito o un Proveedor Autorizado Calificado (PAC).
Se admitirán facturas emitidas hasta con dos meses de antelación.
El registro deberá completarse al menos 72 horas antes del sorteo.
¿Cuáles son los premios de la Lotería Fiscal Digital?
Los sorteos nacionales de la nueva Lotería Fiscal Digital contemplan premios en efectivo de:
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B/.500
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B/.2,500
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B/.5,000
El MEF informó que la fecha del primer sorteo digital será anunciada próximamente.
La institución reiteró que esta modalidad no sustituye la Lotería Fiscal Regional, por lo que los sorteos físicos continuarán realizándose en las distintas regiones del país.