Lotería Fiscal Digital en Panamá: ¿Cómo registrar tus facturas y ganar hasta B/.5,000?

Lotería Fiscal Digital en Panamá @MEF

Por Noemí Ruíz El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó la nueva Lotería Fiscal Digital en Panamá, una iniciativa que permitirá a los consumidores participar en sorteos de premios en efectivo de hasta B/.5,000 mediante el registro de sus facturas electrónicas. Esta modalidad se suma a la Lotería Fiscal Regional, sin eliminar los sorteos físicos que se realizan en distintas regiones del país.

A través de la plataforma Panamá Conecta, los participantes podrán registrar sus facturas electrónicas y generar tiquetes digitales para participar en los sorteos.

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