Pago del PASE-U por Tarjeta PUNCH: Caja de Ahorros divulga dónde retirarla y qué sucursales estarán cerradas

Los padres de familia y acudientes de estudiantes beneficiarios del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) que aún no han retirado sus tarjetas PUNCH podrán realizar el trámite a partir del martes 27 de octubre de 2026, en las sucursales habilitadas de la Caja de Ahorros, según informó la entidad bancaria.

La medida está dirigida a quienes no pudieron retirar la tarjeta durante las jornadas organizadas previamente en coordinación con el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU).

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Contenido de interés: Pago del IFARHU por tarjeta: Estudiantes con saldo en PUNCH podrán retirar su tarjeta desde el 27 de octubre

¿Qué requisitos deben presentar para retirar la tarjeta PUNCH?

De acuerdo con la información divulgada, los acudientes deberán tomar en cuenta las siguientes indicaciones:

Fecha de inicio: Martes 27 de octubre de 2026.

Lugar: Sucursales habilitadas de la Caja de Ahorros.

Horario: Horario regular de atención de cada sucursal.

Documento requerido: Cédula de identidad personal vigente y original del acudiente.

El @IFARHU recordó a los beneficiarios de becas, asistencias y apoyos económicos por discapacidad, que a partir de mañana, martes 27 de octubre, podrán retirar la tarjeta PUNCH de la @CajadeAhorrosPA en sus sucursales, si refleja saldo en la aplicación.



Las sucursales de… pic.twitter.com/vD2Ndoz1zK — Telemetro Reporta (@TReporta) October 26, 2026

Se recomienda verificar previamente la disponibilidad de la sucursal y consultar los canales oficiales del IFARHU y la Caja de Ahorros para conocer cualquier actualización del proceso.

¿Cuáles son las cinco sucursales de la Caja de Ahorros que permanecerán cerradas?

La entidad informó que las siguientes sucursales no estarán habilitadas por el momento:

Penonomé , provincia de Coclé.

Santiago Centro , provincia de Veraguas.

La Bolívar , en Las Tablas, provincia de Los Santos.

Tolé , provincia de Chiriquí.

Soná, provincia de Veraguas.

Los beneficiarios de estas localidades deberán consultar las alternativas de atención disponibles a través de los canales oficiales de la entidad bancaria.

La Caja de Ahorros reiteró que la entrega se desarrollará en las sucursales habilitadas, dentro de sus horarios regulares de atención.