MEF subastará casa en PH Versalles de Oeste: conoce cómo participar

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) , a través de la Dirección de Administración de Bienes Aprehendidos, anunció la segunda convocatoria de la Subasta Pública N.° 2026-0-16-0-15-SB-020704, correspondiente a la casa H-42, ubicada en calle Saray, PH Versalles de Oeste.

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El inmueble tendrá un precio de salida de B/.120,766.27, mientras que su valor de avalúo es de B/.181,149.41.

¿Cuál es el precio de la casa que subastará el MEF?

La vivienda será ofrecida mediante una subasta pública con los siguientes valores:

Precio de la subasta: B/.120,766.27.

Valor del avalúo: B/.181,149.41.

Inmueble: casa H-42.

Ubicación: calle Saray, PH Versalles de Oeste.

¿Hasta cuándo puedo inscribirme para participar en la subasta?

Las personas interesadas en participar deberán completar su inscripción hasta el martes 17 de noviembre de 2026.

La subasta pública está programada para el viernes 20 de noviembre de 2026, a las 2:00 p. m.

Se recomienda consultar las condiciones y los requisitos establecidos por el MEF antes de realizar la inscripción.

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la Dirección de Administración de Bienes Aprehendidos, invita a participar en la segunda convocatoria de la Subasta Pública N.° 2026-0-16-0-15-SB-020704,… pic.twitter.com/Cx3PAKW6Cm — Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (@Mef_Pma) October 26, 2026

¿Dónde obtener más información sobre la subasta del MEF?

Para conocer los detalles del proceso, los interesados pueden comunicarse con el MEF a través de los siguientes canales:

El MEF recomienda revisar las condiciones oficiales de la convocatoria para conocer los pasos de inscripción y los requisitos necesarios para participar en la subasta.