Recolección de basura en Panamá: AAUD habilita códigos QR para consultar rutas y horarios

La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) implementa un nuevo sistema de recolección de basura en el distrito de Panamá que permitirá a los residentes consultar rutas, horarios y frecuencias del servicio mediante códigos QR. La medida acompaña el inicio de operaciones de dos nuevos consorcios este lunes 26 de octubre de 2026.
Contenido de interés: Hombre muere tras recibir varios disparos en Arraiján: esto se conoce del presunto hurto
¿En qué corregimientos se podrán consultar los horarios de recolección mediante códigos QR?
La AAUD informó que los residentes podrán identificar su zona y escanear el código QR correspondiente para conocer los días, horarios y frecuencias de recolección, así como los mecanismos para presentar denuncias.
Los corregimientos están distribuidos de la siguiente manera:
Zona 2:
-
Betania.
Don Bosco.
Parque Lefevre.
Pueblo Nuevo.
Río Abajo.
San Francisco.
Zona 3:
-
Alcalde Díaz.
Caimitillo.
Chilibre.
Ernesto Córdoba Campos.
Las Cumbres.
AAUD incorpora monitoreo GPS y retiro programado de enseres
El nuevo sistema contempla la supervisión de los vehículos mediante GPS y el seguimiento de las operaciones desde el Centro de Monitoreo.
Además, la AAUD anunció servicios de retiro programado de enseres y programas de reciclaje como parte de las mejoras en la gestión de los desechos.
La institución exhortó a los ciudadanos a sacar la basura en los horarios correspondientes y utilizar los canales habilitados para reportar irregularidades en el servicio.
Para consultar las rutas y presentar denuncias, los residentes deberán escanear el código QR asignado a su zona, según la información divulgada por la AAUD.