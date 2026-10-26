Recolección de basura en Panamá: AAUD habilita códigos QR para consultar rutas y horarios

La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) implementa un nuevo sistema de recolección de basura en el distrito de Panamá que permitirá a los residentes consultar rutas, horarios y frecuencias del servicio mediante códigos QR. La medida acompaña el inicio de operaciones de dos nuevos consorcios este lunes 26 de octubre de 2026.

La entidad entregó la orden de proceder a Istmo Green y Aseo Total, encargados de brindar el servicio en 11 corregimientos de la capital. El nuevo esquema contará inicialmente con 82 equipos, sistemas de GPS y supervisión desde un centro de monitoreo.

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¿En qué corregimientos se podrán consultar los horarios de recolección mediante códigos QR?

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La AAUD informó que los residentes podrán identificar su zona y escanear el código QR correspondiente para conocer los días, horarios y frecuencias de recolección, así como los mecanismos para presentar denuncias.

Los corregimientos están distribuidos de la siguiente manera:

Zona 2:

Betania.

Don Bosco.

Parque Lefevre.

Pueblo Nuevo.

Río Abajo.

San Francisco.

Zona 3:

Alcalde Díaz.

Caimitillo.

Chilibre.

Ernesto Córdoba Campos.

Las Cumbres.

AAUD incorpora monitoreo GPS y retiro programado de enseres

“A partir de hoy arrancan más de 80 equipos en las dos zonas, entre camiones compactadores, carros de rejilla, hay minicargadores, equipos de cajas abiertas, esto va a cambiar, el nuevo sistema le va a dar a la ciudad capital una nueva cara”, Ovil Moreno, administrador de la… pic.twitter.com/WyV1lXrizm — Telemetro Reporta (@TReporta) October 26, 2026

El nuevo sistema contempla la supervisión de los vehículos mediante GPS y el seguimiento de las operaciones desde el Centro de Monitoreo.

Además, la AAUD anunció servicios de retiro programado de enseres y programas de reciclaje como parte de las mejoras en la gestión de los desechos.

La institución exhortó a los ciudadanos a sacar la basura en los horarios correspondientes y utilizar los canales habilitados para reportar irregularidades en el servicio.

Para consultar las rutas y presentar denuncias, los residentes deberán escanear el código QR asignado a su zona, según la información divulgada por la AAUD.