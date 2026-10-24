MEF: pago de la segunda quincena de octubre 2026 iniciará el martes 27 para servidores públicos

Los servidores públicos de Panamá recibirán el pago correspondiente a la segunda quincena de octubre de 2026 a partir del martes 27, según el calendario oficial de desembolsos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
¿Cuándo pagan la segunda quincena de octubre de 2026?
De acuerdo con el calendario del MEF, los desembolsos están programados para los siguientes días:
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Martes 27 de octubre: inicio del pago de la segunda quincena.
Miércoles 28 de octubre: continuación de los pagos.
Jueves 29 de octubre: finalización de los desembolsos programados.
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Calendario de pago de quincenas de octubre
Martes 27 de octubre
- Agentes del S.P.I.
- Ministerio de Educación
- Estamentos de Seguridad
- Ministerio de Cultura
Miércoles 28 de octubre
- Asamblea Nacional
- Contraloría General
- Ministerio de la Presidencia
- Ministerio de Relaciones Exteriores
- Ministerio de Comercio e Industrias
- Ministerio de Obras Públicas
- Ministerio de Economía y Finanzas
- Ministerio de Gobierno
- Ministerio de Seguridad Pública
- Ministerio de Ambiente
- Tribunal Administrativo de la Función Pública
- Defensoría del Pueblo
Jueves 29 de octubre
- Ministerio de Desarrollo Agropecuario
- Ministerio de Salud
- Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral
- Ministerio de Vivienda
- Ministerio de Desarrollo Social
- Tribunal Administrativo Tributario
- Ministerio de la Mujer
- Órgano Judicial
- Procuraduría General de la Nación y de la Administración
- Tribunal Electoral
- Fiscalía General Electoral
- Otros gastos de Adminsitración
- Tribunal de Cuentas
- Fiscalía de Cuentas
Conozca el calendario de pago para el segundo semestre de 2026 ingresando al siguiente enlace: https://www.mef.gob.pa/