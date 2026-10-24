Panamá Nacionales -  24 de octubre de 2026 - 11:44

MEF: pago de la segunda quincena de octubre 2026 iniciará el martes 27 para servidores públicos

El MEF anunció que el pago de la segunda quincena de octubre de 2026 para los funcionarios comenzará el martes 27.

MEF inicia pago de quincenas.

MEF inicia pago de quincenas.

Imagen generada con IA
Ana Canto
Por Ana Canto

Los servidores públicos de Panamá recibirán el pago correspondiente a la segunda quincena de octubre de 2026 a partir del martes 27, según el calendario oficial de desembolsos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La entidad establece una programación escalonada para efectuar los pagos a los funcionarios de las diferentes instituciones del Estado, por lo que las fechas de depósito pueden variar según la entidad donde laboren.

¿Cuándo pagan la segunda quincena de octubre de 2026?

De acuerdo con el calendario del MEF, los desembolsos están programados para los siguientes días:

  • Martes 27 de octubre: inicio del pago de la segunda quincena.

  • Miércoles 28 de octubre: continuación de los pagos.

  • Jueves 29 de octubre: finalización de los desembolsos programados.

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Calendario de pago de quincenas de octubre

Martes 27 de octubre

  • Agentes del S.P.I.
  • Ministerio de Educación
  • Estamentos de Seguridad
  • Ministerio de Cultura

Miércoles 28 de octubre

  • Asamblea Nacional
  • Contraloría General
  • Ministerio de la Presidencia
  • Ministerio de Relaciones Exteriores
  • Ministerio de Comercio e Industrias
  • Ministerio de Obras Públicas
  • Ministerio de Economía y Finanzas
  • Ministerio de Gobierno
  • Ministerio de Seguridad Pública
  • Ministerio de Ambiente
  • Tribunal Administrativo de la Función Pública
  • Defensoría del Pueblo

Jueves 29 de octubre

  • Ministerio de Desarrollo Agropecuario
  • Ministerio de Salud
  • Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral
  • Ministerio de Vivienda
  • Ministerio de Desarrollo Social
  • Tribunal Administrativo Tributario
  • Ministerio de la Mujer
  • Órgano Judicial
  • Procuraduría General de la Nación y de la Administración
  • Tribunal Electoral
  • Fiscalía General Electoral
  • Otros gastos de Adminsitración
  • Tribunal de Cuentas
  • Fiscalía de Cuentas

Conozca el calendario de pago para el segundo semestre de 2026 ingresando al siguiente enlace: https://www.mef.gob.pa/

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