MEF: pago de la segunda quincena de octubre 2026 iniciará el martes 27 para servidores públicos

MEF inicia pago de quincenas. Imagen generada con IA

Por Ana Canto Los servidores públicos de Panamá recibirán el pago correspondiente a la segunda quincena de octubre de 2026 a partir del martes 27, según el calendario oficial de desembolsos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La entidad establece una programación escalonada para efectuar los pagos a los funcionarios de las diferentes instituciones del Estado, por lo que las fechas de depósito pueden variar según la entidad donde laboren.

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