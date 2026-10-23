Panamá Nacionales -  23 de octubre de 2026 - 12:14

CEPANIM: MEF confirma entrega de certificados a personas viudas en noviembre de 2026

El MEF anunció que en noviembre iniciará la entrega de certificados CEPANIM a personas viudas. Conoce qué se sabe sobre la distribución y las sedes de atención.

Entrega de certificados CEPANIM a personas viudas

Entrega de certificados CEPANIM a personas viudas

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó que durante noviembre de 2026 iniciará la entrega de los Certificados de Pago Negociable por Interés por Mora (CEPANIM) a las personas viudas, como parte del proceso de distribución de estos documentos a los beneficiarios.

El anuncio se produce mientras la institución continúa con la atención y entrega de certificados en distintas regiones del país, tras las interrupciones registradas durante octubre.

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¿Cuándo comenzará la entrega del CEPANIM a personas viudas?

Según informó el MEF, la entrega de los certificados a las personas viudas comenzará en noviembre de 2026.

Sin embargo, en la información proporcionada no se especifican las fechas exactas, los lugares de atención ni los requisitos que deberán presentar los beneficiarios de este grupo.

Por ello, se recomienda mantenerse atento a los canales oficiales del MEF para conocer el calendario y las indicaciones correspondientes.

MEF reanudó la entrega de certificados CEPANIM en octubre

El MEF también comunicó la reanudación de la atención para la entrega de certificados CEPANIM a partir del martes 13 de octubre en las sedes de Megápolis Outlets y AVESA.

Las citas afectadas de los días 9 y 12 de octubre fueron reprogramadas para el miércoles 14 de octubre, en los horarios correspondientes.

La institución informó, además, sobre la reanudación de la entrega durante esa semana en las provincias de:

  • Darién.

  • Colón.

  • Panamá Oeste.

  • Chiriquí.

  • Bocas del Toro.

En el caso de Veraguas, Coclé, Los Santos y Herrera, el MEF indicó que la atención se retomaría una vez que las instalaciones estuvieran habilitadas y se garantizaran las condiciones de seguridad.

El ministerio agradeció la comprensión de los beneficiarios y reiteró la importancia de seguir las comunicaciones oficiales sobre el proceso de entrega.

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