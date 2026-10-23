Gobernación de Panamá alerta sobre estafas con donaciones para damnificados del sismo

Personas inescrupulosas están utilizando el nombre de la Gobernación de Panamá y de la gobernadora Mayín Correa para solicitar donaciones destinadas a las víctimas del reciente sismo, según advirtió la institución mediante un comunicado oficial.

La Gobernación aclaró que toda donación de insumos debe gestionarse personalmente en sus instalaciones, siguiendo un procedimiento previamente establecido.

Gobernación de Panamá advierte sobre solicitudes de donaciones fraudulentas

Ante esta situación, la institución hizo un llamado a la ciudadanía a no atender solicitudes de donaciones que lleguen mediante mensajes de WhatsApp, llamadas telefónicas o correos electrónicos a nombre de la Gobernación.

Asimismo, solicitó que, en caso de recibir alguna comunicación de este tipo, las personas se comuniquen al teléfono 512-7247 para presentar la respectiva denuncia.

La advertencia busca prevenir que personas se aprovechen de la situación que enfrentan los damnificados por el sismo para solicitar donaciones utilizando el nombre de la institución o de la gobernadora Mayín Correa.