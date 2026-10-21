Gobernación de Panamá cancela cremación de banderas del 28 de octubre por daños del terremoto

Gobernación de Panamá cancela cremación de banderas. Cortesía

Por Ana Canto La Gobernación de Panamá, encabezada por Mayín Correa, anunció la cancelación del tradicional acto de cremación de banderas, programado para el próximo 28 de octubre, debido a las afectaciones provocadas por el terremoto del 9 de octubre de 2026 en el interior del país. La actividad marca tradicionalmente el inicio de las celebraciones del Mes de la Patria.

¿Por qué se canceló la cremación de banderas en Panamá? Mediante un comunicado, la Gobernación explicó que la decisión responde a un gesto de solidaridad con las comunidades afectadas por el terremoto. La institución señaló que busca sumarse a los esfuerzos nacionales de apoyo a las familias que enfrentan las consecuencias del evento sísmico.

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