Panamá Nacionales -  21 de octubre de 2026 - 14:47

Gobernación de Panamá cancela cremación de banderas del 28 de octubre por daños del terremoto

La Gobernación de Panamá canceló la cremación de banderas prevista para el 28 de octubre y destinará recursos a los afectados por el terremoto.

Gobernación de Panamá cancela cremación de banderas.

Gobernación de Panamá cancela cremación de banderas.

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Ana Canto
Por Ana Canto

La Gobernación de Panamá, encabezada por Mayín Correa, anunció la cancelación del tradicional acto de cremación de banderas, programado para el próximo 28 de octubre, debido a las afectaciones provocadas por el terremoto del 9 de octubre de 2026 en el interior del país. La actividad marca tradicionalmente el inicio de las celebraciones del Mes de la Patria.

¿Por qué se canceló la cremación de banderas en Panamá?

Mediante un comunicado, la Gobernación explicó que la decisión responde a un gesto de solidaridad con las comunidades afectadas por el terremoto. La institución señaló que busca sumarse a los esfuerzos nacionales de apoyo a las familias que enfrentan las consecuencias del evento sísmico.

La gobernadora Mayín Correa informó que los recursos humanos y logísticos que estaban destinados a la ceremonia serán redirigidos al interior del país para contribuir a las labores de asistencia a los damnificados, en coordinación con otras instituciones.

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