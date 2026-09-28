Gobernación recibirá banderas deterioradas desde el 1 de octubre

A partir del jueves 1 de octubre de 2026, la Gobernación de Panamá comenzará a recibir las banderas nacionales que se encuentren deterioradas o en desuso, procedentes de entidades públicas y privadas. Los ejemplares serán retirados para posteriormente ser cremados mediante una ceremonia protocolar, como parte del tratamiento respetuoso que corresponde a este símbolo patrio.
La Bandera de Panamá es uno de los Símbolos de la Nación y la normativa que regula su uso prohíbe utilizar ejemplares que estén sucios, desteñidos, rasgados o estropeados.
Cuando una bandera se encuentre deteriorada, deberá ser entregada a la Gobernación para que pueda ser retirada de manera digna y respetuosa.
Desde el 1 de octubre, la Gobernación de Panamá recibirá estos ejemplares provenientes tanto de instituciones públicas como de entidades privadas.
¿Qué ocurre con las banderas deterioradas?
Las banderas recibidas serán destinadas a una ceremonia protocolar de cremación, procedimiento mediante el cual se realiza su retiro respetando su condición de símbolo de la Nación.
La recepción comienza a pocas semanas de las Fiestas Patrias de noviembre, periodo en el que aumenta la colocación de banderas nacionales en instituciones, empresas y otros espacios.
Por ello, antes de utilizar una bandera durante las celebraciones patrias, es importante verificar que se encuentre en buenas condiciones y retirar aquellas que estén sucias, desteñidas, rasgadas o deterioradas.