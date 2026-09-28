Feria Solidaria en el Parque Omar: ¿Qué habrá y a qué hora será este 2 de octubre?

El Parque Omar será escenario de una Feria Solidaria este viernes 2 de octubre de 2026, donde los asistentes podrán encontrar alimentos secos y frescos, productos elaborados por talento local y diferentes servicios de salud. La actividad se desarrollará desde las 7:30 a.m. hasta las 12:00 m.d.
¿Qué habrá en la Feria Solidaria del Parque Omar?
Durante la jornada se realizará la venta de alimentos secos y frescos, además de productos elaborados por talento local.
La feria también contará con diferentes servicios de salud para los asistentes, entre ellos:
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Vacunación.
Toma de glucosa.
Toma de presión.
Tamizajes visuales.
Tamizajes auditivos.
¿A qué hora será la Feria Solidaria?
La actividad se desarrollará el viernes 2 de octubre, en horario de 7:30 a.m. a 12:00 m.d., en el Parque Omar, ciudad de Panamá.
La Feria Solidaria reunirá en un mismo espacio la venta de alimentos y productos locales con servicios dirigidos al cuidado de la salud de los asistentes.