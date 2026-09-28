Feria Solidaria en el Parque Omar: ¿Qué habrá y a qué hora será este 2 de octubre?

El Parque Omar será escenario de una Feria Solidaria este viernes 2 de octubre de 2026, donde los asistentes podrán encontrar alimentos secos y frescos, productos elaborados por talento local y diferentes servicios de salud. La actividad se desarrollará desde las 7:30 a.m. hasta las 12:00 m.d.

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¿Qué habrá en la Feria Solidaria del Parque Omar?

Durante la jornada se realizará la venta de alimentos secos y frescos, además de productos elaborados por talento local.

El próximo viernes 2 de octubre se desarrollará la Feria Solidaria en el @ParqueOmarPma, de 7:30 a.m. a 12:00 m.d..



En esta feria habrá venta de alimentos secos y frescos, productos hechos de talento local y servicios de salud como vacunación, toma de glucosa y presión.… pic.twitter.com/06Ov31js1J — Telemetro Reporta (@TReporta) September 28, 2026

La feria también contará con diferentes servicios de salud para los asistentes, entre ellos:

Vacunación.

Toma de glucosa.

Toma de presión.

Tamizajes visuales.

Tamizajes auditivos.

¿A qué hora será la Feria Solidaria?

La actividad se desarrollará el viernes 2 de octubre, en horario de 7:30 a.m. a 12:00 m.d., en el Parque Omar, ciudad de Panamá.

La Feria Solidaria reunirá en un mismo espacio la venta de alimentos y productos locales con servicios dirigidos al cuidado de la salud de los asistentes.