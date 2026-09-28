El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó el calendario de trabajos de mantenimiento programados en diferentes plantas potabilizadoras del país, durante la semana comprendida entre el lunes 28 de septiembre al domingo 4 de octubre de 2026.
Panamá Nacionales - 28 de septiembre de 2026 - 15:40
IDAAN programa trabajos en potabilizadoras de varias provincias: consulta cuáles y las fechas
El IDAAN informó el calendario de trabajos de mantenimiento programados en plantas potabilizadoras de cinco provincias del país.
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Trabajos del IDAAN para esta semana
Provincia de Chiriquí
- Barú
- San Bartolo
- Chiriquí
- Tolé
- San Félix
- Dolega
- Santa Marta
Provincia de Los Santos
- Llano de Piedra
- Macaracas
- Rufina Alfaro
Provincia de Herrera
- Roberto Reyna
Provincia de Bocas del Toro
- El Silencio
- Nuevo Paraíso
- Quebrada Nigua
- Guabito
Provincia de Panamá Oeste
- Jaime Díaz Quintero