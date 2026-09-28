Panamá Nacionales -  28 de septiembre de 2026 - 15:40

IDAAN programa trabajos en potabilizadoras de varias provincias: consulta cuáles y las fechas

El IDAAN informó el calendario de trabajos de mantenimiento programados en plantas potabilizadoras de cinco provincias del país.

IDAAN programa trabajos en potabilizadoras.

IDAAN programa trabajos en potabilizadoras.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó el calendario de trabajos de mantenimiento programados en diferentes plantas potabilizadoras del país, durante la semana comprendida entre el lunes 28 de septiembre al domingo 4 de octubre de 2026.

Trabajos del IDAAN para esta semana

Provincia de Chiriquí

  • Barú
  • San Bartolo
  • Chiriquí
  • Tolé
  • San Félix
  • Dolega
  • Santa Marta

Provincia de Los Santos

  • Llano de Piedra
  • Macaracas
  • Rufina Alfaro

Provincia de Herrera

  • Roberto Reyna

Provincia de Bocas del Toro

  • El Silencio
  • Nuevo Paraíso
  • Quebrada Nigua
  • Guabito

Provincia de Panamá Oeste

  • Jaime Díaz Quintero

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