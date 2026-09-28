Vandalizan estación del IDAAN en Panamá Norte: cortaron cables y dañaron equipos

El director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) , Antonio Tercero González, denunció la vandalización de la estación de San Pablo, en Panamá Norte, donde fueron cortados cables y dañados equipos necesarios para su funcionamiento, situación que afecta a las familias que dependen de esta infraestructura para recibir agua.

IDAAN: ¿Qué ocurrió en la estación de San Pablo?

Tercero González informó que los daños no se limitaron al corte de cables, sino que también fueron afectados equipos importantes para el funcionamiento de la estación.

La vandalización de la estación de San Pablo, en Panamá Norte, es un acto inhumano que afecta directamente a las familias que dependen de ella para recibir agua en sus hogares.



No solo cortaron cables; también dañaron equipos importantes para el funcionamiento de la estación.… pic.twitter.com/NP4aLGJrsx — Antonio Tercero González (@Tercero78) September 28, 2026

“La vandalización de la estación de San Pablo, en Panamá Norte, es un acto inhumano que afecta directamente a las familias que dependen de ella para recibir agua en sus hogares”, señaló el director del IDAAN. “La vandalización de la estación de San Pablo, en Panamá Norte, es un acto inhumano que afecta directamente a las familias que dependen de ella para recibir agua en sus hogares”, señaló el director del IDAAN.

La institución realizará una evaluación para determinar el alcance de los daños y trabajar en la recuperación del bombeo y el restablecimiento del servicio lo antes posible.

IDAAN presentará denuncias por los daños

El director del IDAAN adelantó que se presentarán las denuncias correspondientes por la vandalización de las instalaciones.

“Nuestra prioridad es evaluar los daños, recuperar el bombeo y restablecer el servicio lo antes posible”, manifestó. “Nuestra prioridad es evaluar los daños, recuperar el bombeo y restablecer el servicio lo antes posible”, manifestó.

Tercero González también hizo un llamado a cuidar las infraestructuras utilizadas para abastecer de agua potable a la población, señalando que cuando estos equipos son dañados, las principales afectadas son las familias que dependen del sistema para recibir el suministro en sus hogares.