Cuarto Puente: estos son los cierres y horarios que habrá en Amador y Balboa hoy

Construcción del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció cierres parciales y temporales durante las noches del lunes 28 y martes 29 de septiembre por un operativo relacionado con la construcción del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá. Las afectaciones se realizarán dentro del horario de 10:00 p.m. a 4:00 a.m. en distintos puntos entre Amador y Balboa.

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¿Qué vías tendrán cierres por los trabajos del Cuarto Puente?

El operativo se desarrollará entre los campamentos de Amador y Balboa, utilizando las siguientes vías y sectores:

Avenida Amador.

Avenida Arnulfo Arias Madrid.

Avenida Ascanio Arosemena.

Inmediaciones del Puente de las Américas.

Sector de La Boca.

Accesos al Campamento de Balboa.

Los cierres serán parciales, temporales y de corta duración a medida que avance el operativo, por lo que no implican necesariamente el cierre continuo de todas estas vías entre las 10:00 p.m. y las 4:00 a.m.

COMUNICADO pic.twitter.com/3bj4ydiEmB — Ministerio de Obras Públicas de Panamá (@MOPPma) September 26, 2026

Las afectaciones forman parte del proyecto “Diseño y Construcción del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá” y están relacionadas con el traslado de camiones, equipos modulares y dovelas entre los campamentos de Amador y Balboa.