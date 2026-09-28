Panamá Nacionales -  28 de septiembre de 2026 - 08:40

IMA anuncia agroferia este lunes: conoce los cuatro puntos donde se realizará

La jornada realizada por el IMA se realizará en cuatro puntos de Panamá Oeste, Chiriquí, Panamá y la Comarca Ngäbe Buglé.

IMA: Agroferia llega este lunes en cuatro puntos del país

IMA: Agroferia llega este lunes en cuatro puntos del país

IMA
Orlanys Castellano
Por Orlanys Castellano

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) lleva a cabo este lunes 28 de septiembre, a partir de las 8:00 a.m., una agroferia en diferentes puntos del país.

Los consumidores podrán acudir a los lugares anunciados para adquirir los productos ofrecidos durante esta jornada a precios accesibles.

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¿Cuáles son los puntos de la agroferia del IMA?

  • Panamá: Gimnasio Laureano Sánchez, corregimiento de Tocumen, Distrito de Panamá.
  • Panamá Oeste: Casa local de Nuevo Paraíso, en Cirí de los Sotos.
  • Chiriquí: Cancha Comunal de Gómez, distrito de Bugaba.
  • Comarca Ngäbe Buglé: Comunidad de Cerro Azul, en Bahía Azul, distrito de Kusapín.

Los consumidores deben tener en cuenta la disponibilidad de los productos puede depender de las existencias durante la jornada.

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