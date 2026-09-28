IMA anuncia agroferia este lunes: conoce los cuatro puntos donde se realizará

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) lleva a cabo este lunes 28 de septiembre, a partir de las 8:00 a.m., una agroferia en diferentes puntos del país.

Los consumidores podrán acudir a los lugares anunciados para adquirir los productos ofrecidos durante esta jornada a precios accesibles.

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¿Cuáles son los puntos de la agroferia del IMA?

Panamá: Gimnasio Laureano Sánchez, corregimiento de Tocumen, Distrito de Panamá.

Panamá Oeste: Casa local de Nuevo Paraíso, en Cirí de los Sotos.

Chiriquí: Cancha Comunal de Gómez, distrito de Bugaba.

Comarca Ngäbe Buglé: Comunidad de Cerro Azul, en Bahía Azul, distrito de Kusapín.

¡Aquí están las Agroferias del IMA! Acude y lleva a casa tus productos favoritos a precios accesibles.



Conoce las sedes

Desde las 8:00 a.m.

Lleva tu bolsa reutilizable y tu cédula

¡Por un Panamá que consume lo nuestro!#ConPasoFirme pic.twitter.com/i56HNyXEMc — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) September 26, 2026

Los consumidores deben tener en cuenta la disponibilidad de los productos puede depender de las existencias durante la jornada.