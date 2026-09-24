Agroferias del IMA para el viernes 25 de septiembre: consulte las sedes

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció nuevas agroferias para este viernes 25 de septiembre, con jornadas programadas desde las 8:00 a.m. en diferentes puntos del país. Los consumidores podrán acudir a las sedes habilitadas para adquirir los productos disponibles.
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¿Dónde habrá agroferias del IMA este viernes 25 de septiembre?
Estas son las sedes anunciadas:
Panamá Oeste
- Jardín Palma Real, en Santa Rosa, distrito de Capira.
Comarca Naso Tjër Di
- Terrenos de la Feria de Bonyic, corregimiento de El Teribe.
Darién
- Junta Comunal de Aruza, en Río Iglesias, distrito de Santa Fe.
Chiriquí
- Cancha de Caldera, distrito de Boquete.
Los Santos
- Junta Comunal de Llano Abajo, distrito de Guararé.
Colón
- Diagonal a la Policía Nacional de La Feria, distrito de Colón.
Veraguas
- Casa Comunal de Utira, distrito de Río de Jesús.
- Casa Comunal de La Montañuela, distrito de Atalaya.
Agroferias del IMA para el sábado 26 de septiembre
Herrera
- Cancha Municipal de Santa María, en el distrito de Santa María
¿A qué hora comienzan las agroferias?
Las jornadas están programadas para comenzar a partir de las 8:00 a.m. del viernes 25 de septiembre.
Para realizar sus compras, los asistentes deben tomar en cuenta las recomendaciones establecidas por el IMA para sus agroferias y acudir con anticipación debido a la disponibilidad de los productos.