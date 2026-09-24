Panamá Nacionales -  24 de septiembre de 2026 - 14:08

Agroferias del IMA para el viernes 25 de septiembre: consulte las sedes

El IMA realizará agroferias este viernes 25 de septiembre desde las 8:00 a.m. Consulte las sedes anunciadas y las recomendaciones para comprar.

Agroferias del IMA 25 de septiembre.

Agroferias del IMA 25 de septiembre.

@IMA_Pma
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció nuevas agroferias para este viernes 25 de septiembre, con jornadas programadas desde las 8:00 a.m. en diferentes puntos del país. Los consumidores podrán acudir a las sedes habilitadas para adquirir los productos disponibles.

De acuerdo con la información suministrada, las agroferias se desarrollarán en Panamá Oeste, la comarca Naso Tjër Di, Darién, Chiriquí, Los Santos, Colón y Veraguas.

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¿Dónde habrá agroferias del IMA este viernes 25 de septiembre?

Estas son las sedes anunciadas:

Panamá Oeste

  • Jardín Palma Real, en Santa Rosa, distrito de Capira.

Comarca Naso Tjër Di

  • Terrenos de la Feria de Bonyic, corregimiento de El Teribe.

Darién

  • Junta Comunal de Aruza, en Río Iglesias, distrito de Santa Fe.

Chiriquí

  • Cancha de Caldera, distrito de Boquete.

Los Santos

  • Junta Comunal de Llano Abajo, distrito de Guararé.

Colón

  • Diagonal a la Policía Nacional de La Feria, distrito de Colón.

Veraguas

  • Casa Comunal de Utira, distrito de Río de Jesús.
  • Casa Comunal de La Montañuela, distrito de Atalaya.

Agroferias del IMA para el sábado 26 de septiembre

Herrera

  • Cancha Municipal de Santa María, en el distrito de Santa María

¿A qué hora comienzan las agroferias?

Las jornadas están programadas para comenzar a partir de las 8:00 a.m. del viernes 25 de septiembre.

Para realizar sus compras, los asistentes deben tomar en cuenta las recomendaciones establecidas por el IMA para sus agroferias y acudir con anticipación debido a la disponibilidad de los productos.

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