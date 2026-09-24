Agroferias del IMA para el viernes 25 de septiembre: consulte las sedes

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció nuevas agroferias para este viernes 25 de septiembre, con jornadas programadas desde las 8:00 a.m. en diferentes puntos del país. Los consumidores podrán acudir a las sedes habilitadas para adquirir los productos disponibles.

De acuerdo con la información suministrada, las agroferias se desarrollarán en Panamá Oeste, la comarca Naso Tjër Di, Darién, Chiriquí, Los Santos, Colón y Veraguas.

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¿Dónde habrá agroferias del IMA este viernes 25 de septiembre?

Estas son las sedes anunciadas:

Panamá Oeste

Jardín Palma Real, en Santa Rosa, distrito de Capira.

Comarca Naso Tjër Di

Terrenos de la Feria de Bonyic, corregimiento de El Teribe.

Darién

Junta Comunal de Aruza, en Río Iglesias, distrito de Santa Fe.

Chiriquí

Cancha de Caldera, distrito de Boquete.

Los Santos

Junta Comunal de Llano Abajo, distrito de Guararé.

Colón

Diagonal a la Policía Nacional de La Feria, distrito de Colón.

Veraguas

Casa Comunal de Utira, distrito de Río de Jesús.

Casa Comunal de La Montañuela, distrito de Atalaya.

Aquí están las Agroferias del IMA para este viernes 25 de septiembre



Conoce las sedes

Desde las 8:00 a.m.

Lleva tu bolsa reutilizable y tu cédula

¡Por un Panamá que consume lo nuestro!#ConPasoFirme pic.twitter.com/elHhaQ8nQg — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) September 23, 2026

Agroferias del IMA para el sábado 26 de septiembre

Herrera

Cancha Municipal de Santa María, en el distrito de Santa María

¡Atención, Herrera! Tenemos agroferia en el distrito de Santa María lleva a casa lo mejor de la producción nacional.



Desde las 8:00 a.m.

Lleva tu bolsa reutilizable y tu cédula

¡Por un Panamá que consume lo nuestro!#ConPasoFirme pic.twitter.com/TUT0gWem4v — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) September 24, 2026

¿A qué hora comienzan las agroferias?

Las jornadas están programadas para comenzar a partir de las 8:00 a.m. del viernes 25 de septiembre.

Para realizar sus compras, los asistentes deben tomar en cuenta las recomendaciones establecidas por el IMA para sus agroferias y acudir con anticipación debido a la disponibilidad de los productos.