CEPANIM: MEF anuncia cuándo atenderá a cónyuges de beneficiarios fallecidos

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que entre finales de octubre y principios de noviembre de 2026 comenzará una nueva fase de atención del CEPANIM , dirigida a cónyuges sobrevivientes de beneficiarios fallecidos.

La institución dio a conocer la información al responder algunas de las preguntas frecuentes relacionadas con la entrega de los Certificados de Pago Negociables por la Segunda Partida del Décimo Tercer Mes (CEPANIM).

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¿Cuándo atenderán a cónyuges de beneficiarios fallecidos?

Según el MEF, la nueva fase de atención para cónyuges sobrevivientes comenzará entre finales de octubre y principios de noviembre de 2026.

¡Resolvemos algunas de las preguntas más frecuentes que nos haces!

Familiares de beneficiarios fallecidos: Iniciaremos una nueva fase de atención para cónyuges sobrevivientes entre finales de octubre y principios de noviembre de 2026.



Si aún estás esperando tu cita: ¡Tranquilo!… pic.twitter.com/ZwLki4n4IP — Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (@Mef_Pma) September 23, 2026

La entidad no detalló todavía un día específico para el inicio de esta etapa ni el procedimiento que deberán seguir los cónyuges, por lo que los beneficiarios deberán mantenerse atentos a los próximos anuncios oficiales.

¿Qué pasa si todavía no ha recibido una cita para el CEPANIM?

El MEF también se refirió a las personas registradas que permanecen a la espera de una cita para retirar su certificado.

“Todos van a recibir su certificado”, indicó la institución, al señalar que las entregas continúan de manera progresiva y ordenada en el país.

De acuerdo con el balance divulgado por el ministerio, más de 328,000 certificados han sido entregados a nivel nacional desde el 15 de junio de 2026. El registro comprende a más de 345,000 beneficiarios, por lo que el proceso continuará hasta completar las entregas pendientes.

El MEF recomendó a los beneficiarios mantenerse pendientes de sus canales oficiales para conocer las próximas fechas, convocatorias e instrucciones relacionadas con el CEPANIM.