CEPANIM: ¿cómo saber si ya tiene cita asignada y qué debe hacer?

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) continúa con el proceso de entrega de los Certificados de Pago Negociables por Intereses por Mora (CEPANIM) y con la reprogramación de las citas de los beneficiarios que no pudieron asistir en la fecha y hora asignadas inicialmente.

Para agilizar el trámite, la institución ha iniciado la reprogramación de citas de beneficiarios de la provincia de Panamá que no pudieron acudir a su convocatoria.

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Los beneficiarios pueden consultar directamente en la plataforma del CEPANIM si ya cuentan con una nueva fecha para retirar el certificado.

¿Cómo verificar si ya tiene una nueva cita para el CEPANIM?

Para consultar el estado de su trámite y verificar si la cita ya fue reprogramada, siga estos pasos:

Ingrese al portal oficial del CEPANIM: acceda a cepanim.mef.gob.pa .

acceda a . Inicie sesión: coloque el usuario y la contraseña que registró previamente en la plataforma.

coloque el usuario y la contraseña que registró previamente en la plataforma. Consulte su trámite: seleccione la opción “Ver mis solicitudes” .

seleccione la opción . Revise el estado: el sistema mostrará la información disponible sobre su trámite y, cuando corresponda, la nueva asignación de la cita.

El procedimiento de consulta mediante la plataforma y la opción “Ver mis solicitudes” ya ha sido indicado por el MEF para las citas reprogramadas del CEPANIM.

¿Es necesario volver a registrarse?

No. En los procesos de reprogramación informados anteriormente por el MEF, los beneficiarios que no pudieron asistir a su cita no tenían que realizar un nuevo registro, debido a que la institución asignaba automáticamente una nueva fecha y hora.

Por ello, antes de realizar nuevamente cualquier trámite, se recomienda verificar primero la plataforma oficial y el correo electrónico registrado.

Revise también su correo electrónico

Además de consultar la plataforma, los beneficiarios deben estar pendientes del correo electrónico utilizado durante el registro, ya que el MEF ha informado que por esa vía se notifican las nuevas fechas y horas de las citas.

¿Qué debe hacer si todavía no aparece una nueva cita?

Si al ingresar a “Ver mis solicitudes” todavía no aparece una nueva fecha, lo recomendable es mantenerse pendiente de la plataforma y del correo electrónico registrado mientras continúa el proceso de reprogramación.

El MEF ha utilizado estos canales para comunicar las nuevas convocatorias y actualizaciones relacionadas con la entrega de los CEPANIM.