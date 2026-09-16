Agroferias del IMA para el jueves 17 de septiembre

Agroferias del IMA.

Por Ana Canto El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas miércoles 17 de septiembre en diferentes regiones del país.

Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

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La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos. Agroferias del IMA Jueves 17 de septiembre Chiriquí Plaza de Caisán, distrito de Renacimiento Panamá Este Parque de Las Margaritas, distrito de Chepo. Coclé Junta local de la comunidad de El Marañón, en El Retiro, distrito de Antón. Panamá Predios de la Gobernación de Calidonia, Panamá. Comarca Ngabe Buglé Junta Comunal de El Bale, distrito de Nürum. Herrera Casa local de El Nanzal, en Quebrada El Rosario, distrito de Las Minas. Colón Predios de la Junta Comunal de El Guabo, distrito de Chagres. Veraguas Casa comunal de San José, distrito de Cañazas.

Plaza Teresa Urriola de López, en Montijo cabecera. Panamá Oeste Casa local de Trinidad de Las Minas, en Cacao, distrito de Capira. Los Santos Playa Los Guayaberos, corregimiento de Santa Ana, distrito de Los Santos. Consultas las Agroferias del IMA para este jueves 17 de septiembre



Conoce las sedes

Desde las 8:00 a.m.

Lleva tu bolsa reutilizable y tu cédula

¡Por un Panamá que consume lo nuestro!#ConPasoFirme pic.twitter.com/LPDstGIcGX — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) September 15, 2026