Agroferias del IMA para el jueves 17 de septiembre

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas miércoles 17 de septiembre en diferentes regiones del país.
La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.
Agroferias del IMA
Jueves 17 de septiembre
Chiriquí
- Plaza de Caisán, distrito de Renacimiento
Panamá Este
- Parque de Las Margaritas, distrito de Chepo.
Coclé
- Junta local de la comunidad de El Marañón, en El Retiro, distrito de Antón.
Panamá
- Predios de la Gobernación de Calidonia, Panamá.
Comarca Ngabe Buglé
- Junta Comunal de El Bale, distrito de Nürum.
Herrera
- Casa local de El Nanzal, en Quebrada El Rosario, distrito de Las Minas.
Colón
- Predios de la Junta Comunal de El Guabo, distrito de Chagres.
Veraguas
- Casa comunal de San José, distrito de Cañazas.
- Plaza Teresa Urriola de López, en Montijo cabecera.
Panamá Oeste
- Casa local de Trinidad de Las Minas, en Cacao, distrito de Capira.
Los Santos
- Playa Los Guayaberos, corregimiento de Santa Ana, distrito de Los Santos.