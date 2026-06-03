Agroferias del IMA: estos son los puntos de venta para el 4 y 5 de junio

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este jueves 4 y viernes 5 de junio, en diferentes regiones del país.
La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.
Agroferias del IMA para el jueves 4 de junio
Coclé
- Casa comunal de Guzmán, en el distrito de Natá.
Veraguas
- Parque principal de Cañazas cabecera, distrito de Cañazas.
- Cancha techada de Tebario, distrito de Mariato.
Panamá Oeste
- Casa comunal de Nuevo Paraíso, en Cirí de Los Sotos, Capira.
Chiriquí
- Cancha comunal de Paraíso, distrito de Boquerón.
Darién
- Cancha de la Escuela de El Real de Santa María, distrito de Pinogana.
Herrera
- Cancha comunal de Potuga, distrito de Parita.
Agroferias del viernes 5 de junio
Chiriquí
- Frente a la Gobernación de Chiriquí, en David centro.
Coclé
- Casa comunal de Farallón, en el distrito de La Pintada.
Colón
- Parque central de Nombre de Dios.
Veraguas
- Agencia del IMA, ubicada en Soná, cabecera.
- Junta Comunal de Isla Leones, en el distrito de Montijo.
Panamá Este
- Predios de la Junta Comunal de Las Garzas, distrito de Panamá.
- Cancha La Primavera, em el distrito de Chepo.
Panamá Oeste
- Junta Comunal de La Mendoza, en el distrito de La Chorrera.