Panamá Nacionales -  17 de julio de 2026 - 18:04

Alcaldía de Panamá lanza AirTags Vigilantes para monitorear obras y proyectos

La Alcaldía de Panamá lanzó la plataforma «AirTags Vigilantes», la cual incluye un mapa interactivo con los proyectos ejecutados.

Alcaldía de Panamá lanza AirTags Vigilantes.

Alcaldía de Panamá lanza AirTags Vigilantes.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Alcaldía de Panamá lanzó la plataforma «AirTags Vigilantes», una herramienta digital que permitirá a los ciudadanos conocer en detalle, desde cualquier dispositivo móvil o computadora, cómo se invierten los impuestos municipales en las obras, proyectos y acciones que se desarrollan en el distrito capital.

La plataforma incluye un mapa interactivo con los proyectos ejecutados mediante programas de inversión, autogestión e innovación tecnológica. Asimismo, detalla la infraestructura de parques, paradas, puentes peatonales y vehiculares, aceras y comedores, además de iniciativas como la instalación de tapas recicladas para alcantarillas, jornadas de limpieza, reforestación, eventos, festivales, y la creación o renovación de espacios públicos.

Para acceder, se dispondrá de letreros y adhesivos con códigos QR instalados en distintos puntos de la ciudad. Al ser escaneados, estos redirigirán a los usuarios a la plataforma «AirTags Vigilantes», donde podrán dar seguimiento al avance de cada iniciativa y conocer su impacto en tiempo real; también se podrá ingresar directamente a través del portal web airtagsvigilantes.com.

El alcalde Mayer Mizrachi destacó que esta es la primera vez en Panamá que una institución pone a disposición de la ciudadanía una herramienta de este tipo, lo que acerca la gestión municipal a los contribuyentes y fortalece la transparencia. El mapa de la plataforma incorporará nuevas obras y acciones de manera progresiva a medida que se ejecuten nuevos proyectos en beneficio de la población.

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