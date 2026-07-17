Alcaldía de Panamá lanza AirTags Vigilantes para monitorear obras y proyectos

La Alcaldía de Panamá lanzó la plataforma «AirTags Vigilantes», una herramienta digital que permitirá a los ciudadanos conocer en detalle, desde cualquier dispositivo móvil o computadora, cómo se invierten los impuestos municipales en las obras, proyectos y acciones que se desarrollan en el distrito capital.

La plataforma incluye un mapa interactivo con los proyectos ejecutados mediante programas de inversión, autogestión e innovación tecnológica. Asimismo, detalla la infraestructura de parques, paradas, puentes peatonales y vehiculares, aceras y comedores, además de iniciativas como la instalación de tapas recicladas para alcantarillas, jornadas de limpieza, reforestación, eventos, festivales, y la creación o renovación de espacios públicos.

Para acceder, se dispondrá de letreros y adhesivos con códigos QR instalados en distintos puntos de la ciudad. Al ser escaneados, estos redirigirán a los usuarios a la plataforma «AirTags Vigilantes», donde podrán dar seguimiento al avance de cada iniciativa y conocer su impacto en tiempo real; también se podrá ingresar directamente a través del portal web airtagsvigilantes.com.

El alcalde Mayer Mizrachi destacó que esta es la primera vez en Panamá que una institución pone a disposición de la ciudadanía una herramienta de este tipo, lo que acerca la gestión municipal a los contribuyentes y fortalece la transparencia. El mapa de la plataforma incorporará nuevas obras y acciones de manera progresiva a medida que se ejecuten nuevos proyectos en beneficio de la población.