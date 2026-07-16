MIDES y Alcaldía de Panamá coordinan apertura del centro para personas en situación de calle

La ministra de Desarrollo Social, (MIDES) Beatriz Carles de Arango, y el alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi, realizaron un recorrido por el Centro de Atención Integral para Personas Habitantes de Calle (CAIPHAC), ubicado en Las Garzas, con el objetivo de coordinar su puesta en funcionamiento.
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Cada usuario contará con un Plan de Desarrollo Individual, que incluirá servicios como alojamiento temporal, alimentación, atención médica y psicológica, orientación social, terapia ocupacional, higiene personal y acompañamiento especializado.
CAIPHAC atenderá a 250 personas en situación de calle
Además, el CAIPHAC desarrollará programas de capacitación y formación, mediante talleres de oficios, manualidades y emprendimiento, con el propósito de fortalecer las habilidades de los participantes y facilitar su reinserción social y laboral.
Durante la visita, las autoridades inspeccionaron las áreas médicas, psicosociales, educativas, recreativas y administrativas, así como los dormitorios, comedor, cocina, lavandería y demás espacios que formarán parte de la atención integral.
El MIDES destacó que el trabajo conjunto con la Alcaldía de Panamá busca ofrecer una respuesta integral a la problemática de las personas en situación de calle, abordando los factores sociales, económicos, familiares y psicológicos que inciden en esta condición.