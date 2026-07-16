Panamá Nacionales -  16 de julio de 2026 - 14:07

Cepanim: más de 21 mil panameños ya han recibido el beneficio, informa el MEF

El MEF informó que, durante el primer mes de entrega del Cepanim, entregó certificados por un monto de B/.19.5 millones, como parte del pago.

Cepanim: Más de 62 mil certificados entregados

Cepanim: Más de 62 mil certificados entregados

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que, durante el primer mes de entrega del Certificado de Pago Negociable por Intereses de Mora (Cepanim), un total de 21,225 panameños ha recibido este beneficio. Según la entidad, en este período se han entregado 62,731 certificados, que representan B/.19.5 millones en pagos.

Cepanim: Más de 62 mil certificados entregados

De acuerdo con el MEF, la entrega del Cepanim forma parte de las acciones del Estado para atender la deuda relacionada con los intereses de mora reconocidos por ley.

Las cifras oficiales detallan que durante el primer mes del programa se distribuyeron:

  • 21,225 beneficiarios.
  • 62,731 certificados entregados.
  • B/.19.5 millones en pagos.

Beneficio dirigido a más de 424 mil panameños

El Ministerio indicó que este programa busca atender una deuda histórica con más de 424 mil ciudadanos panameños que, durante años, esperaron el reconocimiento de este derecho.

La entidad señaló que la entrega de los certificados continuará como parte del proceso establecido para cumplir con este compromiso del Estado.

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