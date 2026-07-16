Embajada de EE. UU. y SENACYT abren centro tecnológico gratuito para jóvenes

Embajada de Estados Unidos y SENACYT, inauguran espacio de formación para jovenes.

La Embajada de Estados Unidos en Panamá, en conjunto con la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación ( SENACYT ) y la Fundación Ciudad del Saber, inauguró el Rincón ClubHouse en el Panama American Center (PAC), un nuevo espacio dedicado a la formación tecnológica de jóvenes entre 12 y 17 años.

El centro permitirá a los participantes desarrollar habilidades en ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas (STEAM) mediante proyectos prácticos y el acompañamiento de mentores especializados.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Puede interesarle: Nueva tarjeta del PASE-U: ¿el IFARHU depositará el pago del Concurso General de Becas?

Como parte de esta iniciativa, la Embajada de Estados Unidos realizó una inversión cercana a los 15 mil dólares en equipos tecnológicos, entre ellos computadoras de alto rendimiento, visor de realidad virtual, cámaras profesionales y equipos para la producción de contenido multimedia.

Rincón ClubHouse tendrá espacios prácticos de formación tecnológica. Embajada de Estados Unidos

Ciudad del Saber inaugura Rincón ClubHouse

El Rincón ClubHouse ofrecerá al menos 20 horas semanales de actividades gratuitas, incluyendo talleres de programación, robótica, inteligencia artificial, impresión 3D, diseño digital, electrónica, realidad virtual y producción multimedia.

Con este nuevo espacio, que se convierte en el noveno Rincón ClubHouse de Panamá, se busca fortalecer las competencias tecnológicas de las nuevas generaciones y prepararlas para las oportunidades laborales del futuro.