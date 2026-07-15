Panamá Nacionales -  15 de julio de 2026 - 13:56

MEF subastará dos propiedades en Costa Sur y Punta Chame: conozca cómo participar

El MEF abrió la segunda convocatoria para la subasta pública de dos bienes inmuebles ubicados en Costa Esmeralda de Costa Sur y La Claridad, Punta Chame.

MEF subastará dos propiedades en Costa Sur y Punta Chame

MEF subastará dos propiedades en Costa Sur y Punta Chame

Foto/Cortesía MEF

La iniciativa, organizada por la Dirección de Administración de Bienes Aprehendidos, busca que personas interesadas participen en el proceso de adquisición de estas propiedades.

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MEF: ¿Hasta cuándo hay inscripciones?

El MEF informó que los interesados podrán inscribirse hasta el jueves 6 de agosto de 2026. La subasta pública está programada para realizarse el martes 11 de agosto de 2026.

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¿Cómo obtener más información?

Las personas que deseen participar pueden solicitar información llamando al 504-3568 o consultando los requisitos, condiciones y detalles del proceso en las plataformas oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas.

La entidad recomendó revisar previamente la documentación requerida y cumplir con los plazos establecidos para completar la inscripción.

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