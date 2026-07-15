Hospital Santo Tomás logra acuerdos con administrativos sobre ajuste de la escala salarial

Durante una reunión sostenida este miércoles entre el personal administrativo, la dirección médica y el Patronato del Hospital Santo Tomás (HST), se alcanzaron varios acuerdos relacionados con el cumplimiento y el ajuste de la escala salarial.

El presidente del Patronato del HST, Julio Sandoval, indicó que no se oponen a las solicitudes de los colaboradores. Detalló que, ante sus peticiones, se acordó un aumento de 120 dólares al salario base de manera escalonada entre 2027 y 2028. Esto tiene como objetivo brindar el tiempo necesario para que el Ministerio de Salud (MINSA) sustente la partida presupuestaria ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

"Lo hemos hecho de una manera que permite prepararlo de una manera escalonada", aseguró Sandoval, quien además garantizó que no habrá ningún tipo de represalias contra los funcionarios que participaron en las protestas iniciadas el pasado viernes.

Por su parte, el secretario de la Asociación de Servidores Públicos del Hospital Santo Tomás, Lisandro Quintero, calificó la propuesta como positiva tras lograrse el 14 % en la escala salarial. No obstante, aclaró que el acuerdo deberá someterse a votación y aprobación en la asamblea general que la organización realizará próximamente.