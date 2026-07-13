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Trabajadores del Hospital Santo Tomás piden cumplir con porcentaje de la escala salarial

Trabajadores administrativos del Hospital Santo Tomás protagonizaron una protesta para exigir que se cumplia con un porcentaje de la escala salarial, luego de sostener reuniones con el patronato del hospital desde el 2024, pero señalan que no han recibido respuestas concretas. Julio Sandoval, represenatnte del patronato, señaló que lo único pendiente es el acuerdo económico.