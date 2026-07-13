BDA honra la memoria de Abelardo Amo Zakay, exgerente que impulsó el desarrollo del agro panameño

El Banco de Desarrollo Agropecuario ( BDA ) realizó un homenaje póstumo al ingeniero Abelardo Amo Zakay, quien fue gerente general de la institución entre 1999 y 2003, en reconocimiento a su legado y a sus aportes en favor de los micro y pequeños productores de Panamá.

Durante la ceremonia, el gerente general del BDA, Francisco Mejía, entregó una placa y un pergamino al mérito a Roberto Amo Alaín, hijo del homenajeado, quien recibió la distinción en representación de la familia Amo-Alaín.

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Reconocen su aporte al financiamiento del sector agropecuario

El BDA destacó que, durante su gestión, Abelardo Amo Zakay impulsó iniciativas que ampliaron el acceso al financiamiento para los pequeños productores, fortaleciendo el papel de la institución como principal entidad crediticia del sector agropecuario.

Según la entidad, su visión y compromiso continúan siendo una referencia para los programas que actualmente desarrolla el banco en beneficio de los productores del país.

Impulsó leyes para fortalecer el agro

La institución recordó que el exgerente promovió importantes instrumentos legales para apoyar al sector agropecuario, entre ellos:

Ley 24 de Contingencia Agropecuaria , destinada a brindar apoyo a los productores afectados por desastres naturales.

, destinada a brindar apoyo a los productores afectados por desastres naturales. Ley 25 de Transformación Agropecuaria, enfocada en la modernización del sector primario panameño.

Con este reconocimiento, el Banco de Desarrollo Agropecuario destacó la trayectoria de Abelardo Amo Zakay y su contribución al fortalecimiento del agro nacional, resaltando que su legado continúa inspirando las acciones de la institución en favor de los productores panameños.