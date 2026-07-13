Aprehenden a adolescente por presunta tentativa de homicidio en un centro educativo

La Policía Nacional informó sobre la aprehensión de un adolescente en la provincia de Colón, por su presunta vinculación con un caso de tentativa de homicidio ocurrido el pasado 3 de julio de 2026 en un centro educativo.

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Estudiante resultó herido con arma blanca presuntamente por un adolescente

#ZPColón | Aprehendimos a un adolescente presuntamente vinculado a un hecho de tentativa de homicidio, ocurrido el 3 de julio de 2026 en un centro educativo, donde resultó herido con arma blanca un estudiante. pic.twitter.com/uGI1redxld — Policía Nacional (@policiadepanama) July 13, 2026

De acuerdo con el informe policial, durante el incidente un estudiante resultó herido con arma blanca, por lo que se iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido e identificar a los presuntos responsables.

Como resultado de las diligencias, las autoridades lograron la aprehensión del adolescente, quien quedó a disposición de las instancias competentes para continuar con el proceso establecido por la ley.

La Policía Nacional indicó que las investigaciones sobre este caso continúan.