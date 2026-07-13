Panamá Nacionales -  13 de julio de 2026 - 10:24

Cursos gratis del INADEH en julio: conozca la oferta disponible por provincia

De acuerdo con el INADEH, todos los cursos gratuitos se imparten en las modalidades presencial y virtual.

Cursos gratis del INADEH.

Cursos gratis del INADEH.

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Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) anunció la apertura de sus cursos gratuitos para las personas interesadas en adquirir nuevas destrezas en sus centros de formación a nivel nacional en el mes de julio.

De acuerdo con la entidad, las capacitaciones se imparten en las modalidades presencial y virtual, así como a través de acciones móviles. Este programa tiene como objetivo proveer a la ciudadanía el acceso a competencias técnicas que faciliten su inserción o mejora en el mercado laboral.

Cursos del INADEH para julio

  1. Manejo intermedio de aplicaciones ofimática - centro de Changuinola
  2. Cultivo de huertos caseros - centro de Changuinola
  3. Corte de cabello - centro de Chiriquí Grande
  4. Confección de indumentaria folklórica femenina - centro de David
  5. Hoja de cálculo avanzada - centro de David
  6. Técnicas y prácticas administrativas - centro de Penonomé
  7. Habilidades para mi primer empleo - centro de Penonomé
  8. Construcción e instalación de líneas em sistemas de media tensión subterráneo - centro de Colón
  9. Instalaciones eléctricas residenciales básicas - centro de Colón

Para conocer la lista completa de los cursos gratuitos, puede verificar el siguiente enlace: https://digital.inadeh.edu.pa/preinscrip/

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