Cursos gratis del INADEH en julio: conozca la oferta disponible por provincia

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) anunció la apertura de sus cursos gratuitos para las personas interesadas en adquirir nuevas destrezas en sus centros de formación a nivel nacional en el mes de julio.
Cursos del INADEH para julio
- Manejo intermedio de aplicaciones ofimática - centro de Changuinola
- Cultivo de huertos caseros - centro de Changuinola
- Corte de cabello - centro de Chiriquí Grande
- Confección de indumentaria folklórica femenina - centro de David
- Hoja de cálculo avanzada - centro de David
- Técnicas y prácticas administrativas - centro de Penonomé
- Habilidades para mi primer empleo - centro de Penonomé
- Construcción e instalación de líneas em sistemas de media tensión subterráneo - centro de Colón
- Instalaciones eléctricas residenciales básicas - centro de Colón
Para conocer la lista completa de los cursos gratuitos, puede verificar el siguiente enlace: https://digital.inadeh.edu.pa/preinscrip/