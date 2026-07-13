Cursos gratis del INADEH en julio: conozca la oferta disponible por provincia

Cursos gratis del INADEH. Portal web del INADEH

Por Ana Canto El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) anunció la apertura de sus cursos gratuitos para las personas interesadas en adquirir nuevas destrezas en sus centros de formación a nivel nacional en el mes de julio.

De acuerdo con la entidad, las capacitaciones se imparten en las modalidades presencial y virtual, así como a través de acciones móviles. Este programa tiene como objetivo proveer a la ciudadanía el acceso a competencias técnicas que faciliten su inserción o mejora en el mercado laboral.

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