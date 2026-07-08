SENAFRONT abre reclutamiento junto al INADEH: requisitos y fechas para participar en Chitré

El Servicio Nacional de Fronteras ( SENAFRONT ) anunció una jornada de reclutamiento y selección que se desarrollará del 13 al 17 de julio en las instalaciones del INADEH de Chitré, en la provincia de Herrera.

La convocatoria está dirigida a jóvenes interesados en formar parte de la institución y que cumplan con los requisitos establecidos para el proceso de selección.

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¿Quiénes pueden participar en la jornada por SENAFRONT?

Los aspirantes deberán cumplir, entre otros, con los siguientes requisitos:

Tener entre 18 y 28 años.

No poseer tatuajes ni piercings.

No tener dientes de oro.

En el caso de los hombres, no presentar orificios lobulares.

En el caso de las mujeres, únicamente se permite un orificio en cada oreja.

Contar con buena condición física y de salud.

No registrar antecedentes policiales.

Jornada será en el INADEH de Chitré

El proceso de reclutamiento y selección se llevará a cabo en el INADEH de la ciudad de Chitré durante los cinco días de la convocatoria.

SENAFRONT recomienda a los interesados presentarse con la documentación requerida y cumplir con los requisitos establecidos para facilitar su participación en el proceso.