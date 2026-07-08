SENAFRONT abre reclutamiento junto al INADEH: requisitos y fechas para participar en Chitré

El Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) anunció una jornada de reclutamiento y selección que se desarrollará del 13 al 17 de julio en las instalaciones del INADEH de Chitré, en la provincia de Herrera.
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¿Quiénes pueden participar en la jornada por SENAFRONT?
Los aspirantes deberán cumplir, entre otros, con los siguientes requisitos:
- Tener entre 18 y 28 años.
- No poseer tatuajes ni piercings.
- No tener dientes de oro.
- En el caso de los hombres, no presentar orificios lobulares.
- En el caso de las mujeres, únicamente se permite un orificio en cada oreja.
- Contar con buena condición física y de salud.
- No registrar antecedentes policiales.
Jornada será en el INADEH de Chitré
El proceso de reclutamiento y selección se llevará a cabo en el INADEH de la ciudad de Chitré durante los cinco días de la convocatoria.
SENAFRONT recomienda a los interesados presentarse con la documentación requerida y cumplir con los requisitos establecidos para facilitar su participación en el proceso.