IFARHU recomienda descargar con anticipación aplicación para activar la nueva tarjeta PASE-U

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) recomendó a los padres de familia y tutores legales descargar con anticipación la nueva aplicación móvil de la Caja de Ahorros. Esta medida busca agilizar el registro de la nueva tarjeta de débito Mastercard necesaria para el cobro del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U).
Los beneficiarios pueden consultar las fechas, horarios y centros de atención habilitados en el sitio web oficial de la institución: https://www.ifarhu.gob.pa/primer-pago-paseu-2026/.
Esta modalidad busca optimizar el proceso, agilizar el acceso al beneficio y reducir los tiempos de espera. Las tarjetas se podrán utilizar únicamente para la adquisición de útiles escolares, uniformes, alimentos, medicamentos y otros productos autorizados en los comercios afiliados.
Guía y requisitos para el retiro de la tarjeta
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Documento de identidad: El acudiente debe presentar su cédula de identidad personal física y vigente.
Usuarios con pasaporte: Aquellos acudientes que se identifiquen con pasaporte no podrán retirar el documento en esta etapa. Deberán esperar la programación de una próxima jornada de entrega, la cual será comunicada por el IFARHU a través de sus canales oficiales.