IFARHU recomienda descargar con anticipación aplicación para activar la nueva tarjeta PASE-U

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos ( IFARHU ) recomendó a los padres de familia y tutores legales descargar con anticipación la nueva aplicación móvil de la Caja de Ahorros. Esta medida busca agilizar el registro de la nueva tarjeta de débito Mastercard necesaria para el cobro del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U).

El IFARHU inició el martes 7 de julio la entrega de las tarjetas, específicamente en la provincia de Los Santos, región donde también se depositará el primer pago del PASE-U correspondiente al periodo escolar.

Paso 2: Realice el registro seleccionando el país de residencia e ingresando su correo electrónico y número de teléfono celular.

Paso 1: Descargue la aplicación móvil Punch by Caja de Ahorros desde las tiendas virtuales Play Store (Android) o App Store (iOS).

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Los beneficiarios pueden consultar las fechas, horarios y centros de atención habilitados en el sitio web oficial de la institución: https://www.ifarhu.gob.pa/primer-pago-paseu-2026/.

Esta modalidad busca optimizar el proceso, agilizar el acceso al beneficio y reducir los tiempos de espera. Las tarjetas se podrán utilizar únicamente para la adquisición de útiles escolares, uniformes, alimentos, medicamentos y otros productos autorizados en los comercios afiliados.

Guía y requisitos para el retiro de la tarjeta