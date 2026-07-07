Panamá Nacionales -  7 de julio de 2026 - 13:03

IFARHU recomienda descargar con anticipación aplicación para activar la nueva tarjeta PASE-U

La nueva modalidad de pago del IFARHU busca optimizar el proceso, agilizar el acceso al beneficio y reducir los tiempos de espera del PASE-U.

El IFARHU entrega tarjeta PASE-U. 

El IFARHU entrega tarjeta PASE-U. 

IFARHU
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) recomendó a los padres de familia y tutores legales descargar con anticipación la nueva aplicación móvil de la Caja de Ahorros. Esta medida busca agilizar el registro de la nueva tarjeta de débito Mastercard necesaria para el cobro del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U).

¿Cómo activar la aplicación de la Caja de Ahorros?

  • Paso 1: Descargue la aplicación móvil Punch by Caja de Ahorros desde las tiendas virtuales Play Store (Android) o App Store (iOS).

  • Paso 2: Realice el registro seleccionando el país de residencia e ingresando su correo electrónico y número de teléfono celular.

El IFARHU inició el martes 7 de julio la entrega de las tarjetas, específicamente en la provincia de Los Santos, región donde también se depositará el primer pago del PASE-U correspondiente al periodo escolar.

Los beneficiarios pueden consultar las fechas, horarios y centros de atención habilitados en el sitio web oficial de la institución: https://www.ifarhu.gob.pa/primer-pago-paseu-2026/.

Esta modalidad busca optimizar el proceso, agilizar el acceso al beneficio y reducir los tiempos de espera. Las tarjetas se podrán utilizar únicamente para la adquisición de útiles escolares, uniformes, alimentos, medicamentos y otros productos autorizados en los comercios afiliados.

Guía y requisitos para el retiro de la tarjeta

  • Documento de identidad: El acudiente debe presentar su cédula de identidad personal física y vigente.

  • Usuarios con pasaporte: Aquellos acudientes que se identifiquen con pasaporte no podrán retirar el documento en esta etapa. Deberán esperar la programación de una próxima jornada de entrega, la cual será comunicada por el IFARHU a través de sus canales oficiales.

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