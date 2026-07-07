Ministro de Venezuela critica al alcalde Mayer Mizrachi por rastrear la ayuda humanitaria

El ministro de Relaciones Interiores de Venezuela , Diosdado Cabello, criticó al alcalde de la ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi, luego de que este señalara en entrevistas televisivas que rastrea la ubicación de la ayuda humanitaria enviada al país suramericano, el cual fue afectado por el doble terremoto del pasado 24 de junio que ha dejado, al menos, 3.535 muertos.

"Rechazamos las vulgares y miserables declaraciones del alcalde de Panamá, que le puso un GPS a la ayuda humanitaria, qué miserable, qué miserable, para chequear dónde está", dijo el alto funcionario en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

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De acuerdo con Cabello, existe una "campaña desmedida, criminal y miserable de algunos personajillos del mundo de la política que no toman en consideración el desastre" y "disfrazan lo que ellos quieren llamar ayuda al país con métodos para generar" dudas sobre el pueblo venezolano. "Bueno, todo ladrón sueña que lo están robando", expresó el ministro, quien además señaló que Mizrachi estuvo detenido hace 10 años en Colombia por un caso de corrupción.

Por su parte, la Alcaldía de Panamá colaboró en la recolección de unas 100 toneladas de asistencia humanitaria desde el inicio de las labores de rescate y apoyo internacional, de las cuales ya se ha enviado más de la mitad a territorio venezolano.

El alcalde Mizrachi había indicado previamente que colocó AirTags (pequeños dispositivos de rastreo) dentro de diferentes insumos, que incluyeron desde cajas de pañales y botellas de agua hasta cajas de detergente, con el objetivo de verificar el destino de la ayuda. En sus declaraciones, detalló que uno de los localizadores ubicó cargamentos en la ciudad de Maturín, al oriente de Venezuela, a casi seis horas de las zonas más afectadas.