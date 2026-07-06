CEPANIM 2026: pasos para verificar las citas de retiro reprogramadas

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que este martes 7 de julio iniciará el proceso de reprogramación de citas para los beneficiarios de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (CEPANIM) que no pudieron asistir a su convocatoria inicial, la cual se llevó a cabo del 15 al 19 de junio.
¿Cómo verificar el estado de su CEPANIM?
Para conocer si su cita ha sido reprogramada, debe seguir estos pasos:
- Ingrese al portal oficial: Acceda al sitio web cepanim.mef.gob.pa.
- Inicie sesión: Introduzca su usuario y contraseña previamente registrados.
- Consulte su trámite: Seleccione la opción “Ver mis solicitudes”.
- Revise el resultado: El sistema le mostrará el estado actual de su documentación.
Centros de negociación del CEPANIM del Banco Nacional
Panamá
- Plaza Edison
- La Exposición
- Chanis
- Las Cumbres
- Pedregal
- Belén (Plaza Los Pinos)
- Chepo
- Tortí
Colón
- Sabanitas
- 4 Altos
- Costa Abajo
- Darién
- Meteí
- La Palma
Coclé
- Penonomé centro
- La Pintada
- Natá
- Antón
- Río Hato
- El Valle
Azuero
- La Arena
- Pesé
- Los Pozos
- La Villa de Los Santos
- Pedasí
- Macaracas
- Ocú
Panamá Oeste
- La Chorrera (Plaza OnDGo)
- La Chorrera (Plaza Libertador)
- San Carlos
Chiriquí
- Doleguita
- Boquerón
- Dolega
- Gualaca
- Alanje
- Volcán
- Río Sereno
- San Félix
- Boquete
Bocas del Toro
- Changuinola
- Almirante
- Bocas del Toro (Isla Colón)
- Chiriquí Grande
Veraguas
- Plaza Banconal
- Soná
- San Francisco de La Montaña
- Mariato
- Cañazas