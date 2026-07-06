CEPANIM 2026: pasos para verificar las citas de retiro reprogramadas

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que este martes 7 de julio iniciará el proceso de reprogramación de citas para los beneficiarios de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (CEPANIM) que no pudieron asistir a su convocatoria inicial, la cual se llevó a cabo del 15 al 19 de junio.