Panamá Nacionales -  6 de julio de 2026 - 13:01

CEPANIM 2026: pasos para verificar las citas de retiro reprogramadas

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que este martes 7 de julio iniciará el proceso de reprogramación de citas para los beneficiarios del CEPANIM.

Retiro del CEPANIM 2026.

Retiro del CEPANIM 2026.

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Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que este martes 7 de julio iniciará el proceso de reprogramación de citas para los beneficiarios de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (CEPANIM) que no pudieron asistir a su convocatoria inicial, la cual se llevó a cabo del 15 al 19 de junio.

El proceso de atención se extenderá hasta el jueves 9 de julio en los centros de entrega establecidos por la institución.

¿Cómo verificar el estado de su CEPANIM?

Para conocer si su cita ha sido reprogramada, debe seguir estos pasos:

  • Ingrese al portal oficial: Acceda al sitio web cepanim.mef.gob.pa.
  • Inicie sesión: Introduzca su usuario y contraseña previamente registrados.
  • Consulte su trámite: Seleccione la opción “Ver mis solicitudes”.
  • Revise el resultado: El sistema le mostrará el estado actual de su documentación.

Centros de negociación del CEPANIM del Banco Nacional

Panamá

  • Plaza Edison
  • La Exposición
  • Chanis
  • Las Cumbres
  • Pedregal
  • Belén (Plaza Los Pinos)
  • Chepo
  • Tortí

Colón

  • Sabanitas
  • 4 Altos
  • Costa Abajo
  • Darién
  • Meteí
  • La Palma

Coclé

  • Penonomé centro
  • La Pintada
  • Natá
  • Antón
  • Río Hato
  • El Valle

Azuero

  • La Arena
  • Pesé
  • Los Pozos
  • La Villa de Los Santos
  • Pedasí
  • Macaracas
  • Ocú

Panamá Oeste

  • La Chorrera (Plaza OnDGo)
  • La Chorrera (Plaza Libertador)
  • San Carlos

Chiriquí

  • Doleguita
  • Boquerón
  • Dolega
  • Gualaca
  • Alanje
  • Volcán
  • Río Sereno
  • San Félix
  • Boquete

Bocas del Toro

  • Changuinola
  • Almirante
  • Bocas del Toro (Isla Colón)
  • Chiriquí Grande

Veraguas

  • Plaza Banconal
  • Soná
  • San Francisco de La Montaña
  • Mariato
  • Cañazas

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