Lluvias en Bocas del Toro: MEDUCA suspende clases en cuatro escuelas

Unas 800 personas reciben atención por parte del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) y permanecen en centros escolares habilitados como albergues, tras habitar en zonas vulnerables que resultaron afectadas por el desbordamiento de canales y ríos en Bocas del Toro .

Las autoridades detallaron que las precipitaciones han disminuido, por lo que se espera que el elevado nivel de los cauces descienda paulatinamente en el transcurso de la semana.

Respecto a la suspensión de clases, se informó que los estudiantes no asistirán a los planteles utilizados para albergar a los ciudadanos; sin embargo, los educadores sí deberán presentarse para apoyar al personal en la atención a los damnificados y en la limpieza de las instalaciones. Asimismo, las autoridades correspondientes ya evalúan los daños estructurales en los centros educativos.

Por su parte, el Gobierno nacional coordina el envío de ayuda humanitaria, que incluye alimentos y enseres de primera necesidad para las familias afectadas.