Jubilados y pensionados cobran este lunes 6 de julio el pago por cheque

Jubilados y pensionados cobran este lunes 6 de julio

La Caja de Seguro Social (CSS) dio a conocer el calendario de pagos correspondiente a julio y agosto de 2026 para los jubilados y pensionados , indicando las fechas establecidas para quienes reciben sus prestaciones mediante ACH y cheque.

De acuerdo con el cronograma oficial, el pago por cheque correspondiente a julio se realizará el lunes 20 de julio de 2026, mientras que los depósitos por ACH se efectuarán el viernes 17 de julio.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Tema de interés: Pago de la Pensión Vitalicia: nueva forma de pago, beneficiarios y monto del MIDES

Calendario de pagos de la CSS para julio de 2026

Pago por ACH: viernes 17 de julio .

viernes . Pago por cheque: lunes 20 de julio.

Calendario de pagos de la CSS para agosto de 2026

Durante agosto, la CSS realizará dos jornadas de pago:

ACH: martes 4 y miércoles 19 de agosto .

martes y miércoles . Cheque: miércoles 5 y jueves 20 de agosto.

Jubilados y pensionados: Consulte el calendario de pagos

La Caja de Seguro Social recomienda a los jubilados y pensionados verificar la modalidad de cobro que les corresponde para cualquier actualización relacionada con el cronograma de pagos.