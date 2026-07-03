Panamá Nacionales -  3 de julio de 2026 - 10:04

Jubilados y pensionados cobran este lunes 6 de julio el pago por cheque

La CSS publicó el calendario de pagos de julio y agosto de 2026 para jubilados y pensionados. Conozca las fechas para quienes cobran por cheque.

Jubilados y pensionados cobran este lunes 6 de julio

Jubilados y pensionados cobran este lunes 6 de julio

Telemetro
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Caja de Seguro Social (CSS) dio a conocer el calendario de pagos correspondiente a julio y agosto de 2026 para los jubilados y pensionados, indicando las fechas establecidas para quienes reciben sus prestaciones mediante ACH y cheque.

De acuerdo con el cronograma oficial, el pago por cheque correspondiente a julio se realizará el lunes 20 de julio de 2026, mientras que los depósitos por ACH se efectuarán el viernes 17 de julio.

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Calendario de pagos de la CSS para julio de 2026

  • Pago por ACH: viernes 17 de julio.
  • Pago por cheque: lunes 20 de julio.

Calendario de pagos de la CSS para agosto de 2026

Durante agosto, la CSS realizará dos jornadas de pago:

  • ACH: martes 4 y miércoles 19 de agosto.
  • Cheque: miércoles 5 y jueves 20 de agosto.

Jubilados y pensionados: Consulte el calendario de pagos

La Caja de Seguro Social recomienda a los jubilados y pensionados verificar la modalidad de cobro que les corresponde para cualquier actualización relacionada con el cronograma de pagos.

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