Agroferias este jueves 20 de agosto: vea los lugares y horario

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este jueves 20 de agosto, en diferentes regiones del país.
La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.
Agroferias del jueves 20 de agosto
Coclé
- Casa comunal de Ventorrillo, en El Harino, distrito de La Pintada.
Veraguas
- Casa comunal de La Sabaneta, en Santiago Sur, distrito de Santiago.
- Colegio Eduardo Sánchez Díaz, en Río Grande, distrito de Soná.
Panamá Oeste
- Casa comunal de Arosemena, en el distrito de La Chorrera.
Chiriquí
- Rancho comunal de Cochea Centro, en el distrito de David.
- Cancha de San miguel, distrito de San Martín, distrito de Panamá.
Darién
- Cancha de Arretí, en Río Iglesia, distrito de Santa Fe.
- Escuela Primaria de La Moneda, en Río Iglesia, distrito de Santa Fe.
Los Santos
- Cancha municipal de Las Guabas, distrito de Los Santos.
Comarca Ngäbe Buglé
- Comunidad de Mreeni, distrito de Müna.