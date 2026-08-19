Panamá Nacionales -  19 de agosto de 2026 - 11:58

Agroferias este jueves 20 de agosto: vea los lugares y horario

El IMA recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras en las Agroferias es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad.

Agroferias del IMA. 

Agroferias del IMA. 

IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este jueves 20 de agosto, en diferentes regiones del país.

Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.

Agroferias del jueves 20 de agosto

Coclé

  • Casa comunal de Ventorrillo, en El Harino, distrito de La Pintada.

Veraguas

  • Casa comunal de La Sabaneta, en Santiago Sur, distrito de Santiago.
  • Colegio Eduardo Sánchez Díaz, en Río Grande, distrito de Soná.

Panamá Oeste

  • Casa comunal de Arosemena, en el distrito de La Chorrera.

Chiriquí

  • Rancho comunal de Cochea Centro, en el distrito de David.
  • Cancha de San miguel, distrito de San Martín, distrito de Panamá.

Darién

  • Cancha de Arretí, en Río Iglesia, distrito de Santa Fe.
  • Escuela Primaria de La Moneda, en Río Iglesia, distrito de Santa Fe.

Los Santos

  • Cancha municipal de Las Guabas, distrito de Los Santos.

Comarca Ngäbe Buglé

  • Comunidad de Mreeni, distrito de Müna.

En esta nota:
Seguir leyendo

Agroferias del IMA este martes 18 de agosto: conozca los puntos de venta

Agroferias del IMA mañana: conozca los lugares y horarios de este lunes 17 de agosto

Lista de las Agroferias del IMA para el lunes 17 y martes 18 de agosto

Recomendadas

Más Noticias