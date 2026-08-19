Agroferias este jueves 20 de agosto: vea los lugares y horario

Agroferias del IMA. IMA

Por Ana Canto El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este jueves 20 de agosto, en diferentes regiones del país.

Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse

La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos. Agroferias del jueves 20 de agosto Coclé Casa comunal de Ventorrillo, en El Harino, distrito de La Pintada. Veraguas Casa comunal de La Sabaneta, en Santiago Sur, distrito de Santiago.

Colegio Eduardo Sánchez Díaz, en Río Grande, distrito de Soná. Panamá Oeste Casa comunal de Arosemena, en el distrito de La Chorrera. Chiriquí Rancho comunal de Cochea Centro, en el distrito de David.

Cancha de San miguel, distrito de San Martín, distrito de Panamá. Darién Cancha de Arretí, en Río Iglesia, distrito de Santa Fe.

Escuela Primaria de La Moneda, en Río Iglesia, distrito de Santa Fe. Los Santos Cancha municipal de Las Guabas, distrito de Los Santos. Comarca Ngäbe Buglé Comunidad de Mreeni, distrito de Müna. ¡Atención! Las agroferias del IMA llegan a tu comunidad



Conoce las sedes

Desde las 8:00 a.m.

Lleva tu bolsa reutilizable y tu cédula

¡Por un Panamá que consume lo nuestro!#ConPasoFirme pic.twitter.com/qOERsPWm3v — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) August 18, 2026