Bocas del Toro Nacionales -  19 de agosto de 2026 - 11:14

Minsa suspende atención en Centro Reintegra de Changuinola

El Centro permanecerá temporalmente sin atención debido a trabajos de remodelación. El Minsa habilitó un punto para solicitar citas durante este período.

Minsa suspende atención en Centro Reintegra de Changuinola

Minsa suspende atención en Centro Reintegra de Changuinola

@Minsa
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que la atención en el Centro Reintegra de Changuinola, en Bocas del Toro, quedó suspendida temporalmente debido a trabajos de remodelación en sus instalaciones.

La medida busca permitir la ejecución de mejoras necesarias para ofrecer mejores condiciones a los pacientes y al personal que brinda los servicios de salud.

Contenido de interés: Panamá envía 18 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia: así se logró el aporte

MINSA: ¿Dónde podrán solicitar las citas los pacientes?

Durante el período de suspensión, los pacientes podrán acudir a solicitar sus citas con los profesionales que habitualmente les brindan atención en el Minsa-CAPSI de Finca 30.

La atención para este trámite comenzará el lunes 24 de agosto.

Horario para solicitar las citas

  • Lugar: Minsa-CAPSI de Finca 30.
  • Fecha: desde el lunes 24 de agosto.
  • Horario: de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

El Minsa recomendó a los pacientes y sus familiares mantenerse atentos a los canales oficiales de la institución para conocer cualquier actualización sobre la fecha de reanudación de los servicios en el Centro Reintegra de Changuinola.

La entidad agradeció la comprensión de los usuarios y explicó que la suspensión temporal responde a la necesidad de realizar trabajos de remodelación para mejorar las instalaciones y las condiciones de atención.

En esta nota:
Seguir leyendo

Dengue: estos son los síntomas y signos de alarma que alerta el Minsa

Minsa pide no sustituir tratamientos médicos por remedios naturales: estas son las razones

La Región Metropolitana reporta la mayor cantidad de casos de dengue

Recomendadas

Más Noticias