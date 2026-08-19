Minsa suspende atención en Centro Reintegra de Changuinola

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que la atención en el Centro Reintegra de Changuinola, en Bocas del Toro, quedó suspendida temporalmente debido a trabajos de remodelación en sus instalaciones.

La medida busca permitir la ejecución de mejoras necesarias para ofrecer mejores condiciones a los pacientes y al personal que brinda los servicios de salud.

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MINSA: ¿Dónde podrán solicitar las citas los pacientes?

Durante el período de suspensión, los pacientes podrán acudir a solicitar sus citas con los profesionales que habitualmente les brindan atención en el Minsa-CAPSI de Finca 30.

La atención para este trámite comenzará el lunes 24 de agosto.

Horario para solicitar las citas

Lugar: Minsa-CAPSI de Finca 30.

Fecha: desde el lunes 24 de agosto.

Horario: de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

El Minsa recomendó a los pacientes y sus familiares mantenerse atentos a los canales oficiales de la institución para conocer cualquier actualización sobre la fecha de reanudación de los servicios en el Centro Reintegra de Changuinola.

La entidad agradeció la comprensión de los usuarios y explicó que la suspensión temporal responde a la necesidad de realizar trabajos de remodelación para mejorar las instalaciones y las condiciones de atención.