PASE-U 2026: IFARHU entrega nuevas tarjetas este jueves 20 de agosto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) continuará este jueves 20 de agosto con la entrega de tarjetas de débito Mastercard de la Caja de Ahorros para el pago del programa PASE-U en la provincia de Colón.
Puntos de entrega para el pago del PASE-U este 20 de agosto
Centro de pago - Colegio Adelaida Herrera
- Colón: Escobal y Ciricito
- Chagres: La Encantada, Salud y EL Guabo
Guía y requisitos para el retiro de la tarjeta
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Documento de identidad: El acudiente debe presentar su cédula de identidad personal física y vigente.
Usuarios con pasaporte: Aquellos acudientes que se identifiquen con pasaporte no podrán retirar el documento en esta etapa. Deberán esperar la programación de una próxima jornada de entrega, la cual será comunicada por el IFARHU a través de sus canales oficiales.
- Restricciones generales: No se atenderá a personas con cédula vencida ni se aceptarán cartas de autorización, ya que el trámite es estrictamente personal y requiere la presencia del acudiente.