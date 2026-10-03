PASE-U: IFARHU inicia nueva entrega de tarjetas este lunes 5 de octubre; consulte las zonas

El IFARHU iniciará este lunes 5 de octubre una nueva jornada de entrega de tarjetas PUNCH para beneficiarios del Programa de Asistencia Social Educativa Universal ( PASE-U ) . En esta ocasión, el proceso llegará a sectores de la provincia de Bocas del Toro y al distrito de Kankintú, en la comarca Ngäbe-Buglé.

Contenido de interés: IKEA Panamá busca personal: estas son las vacantes y cómo enviar el currículum

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

¿Dónde entregarán las tarjetas PUNCH del PASE-U?

De acuerdo con el cronograma divulgado por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), el recorrido comenzará el lunes 5 de octubre en Almirante e Isla Colón. Posteriormente, la jornada continuará en Changuinola, Chiriquí Grande y Kankintú, según las fechas y centros establecidos para cada región.

Las áreas incluidas en esta nueva etapa son:

Provincia de Bocas del Toro

Agencia Regional de Almirante

Agencia Regional de Isla Colón

Comarca Ngäbe-Buglé

Dirección Comarcal de Kankintú

Los acudientes deben consultar el calendario correspondiente a su región para verificar fecha, centro educativo y horario antes de acudir a retirar la tarjeta.

¿Qué debe llevar el acudiente para retirar la tarjeta del PASE-U?

Para retirar la tarjeta PUNCH, el IFARHU ha indicado que el acudiente debe presentar su cédula de identidad personal vigente.

La institución también recomienda descargar previamente la aplicación PUNCH y completar el proceso de validación requerido para facilitar la activación y utilización de la tarjeta.

El IFARHU ha recomendado que los estudiantes no acompañen a sus acudientes durante la entrega, con el objetivo de agilizar el proceso.

¿Para qué se puede utilizar la tarjeta PUNCH?

Los fondos correspondientes al PASE-U acreditados mediante la tarjeta están destinados a cubrir necesidades relacionadas con el estudiante.

Entre las compras permitidas se encuentran útiles escolares, ropa, calzado, alimentos, medicamentos, servicios ópticos y médicos, además de consumos en restaurantes que cumplan con las condiciones establecidas.

No está permitida la adquisición de bebidas alcohólicas con los fondos del programa.

Los beneficiarios deben tomar en cuenta que esta jornada corresponde a la entrega de las tarjetas PUNCH según el cronograma regional establecido por el IFARHU.