Mulino aterriza en Singapur: esta es la agenda que cumplirá durante su visita

El presidente de la República, José Raúl Mulino , llegó este sábado 3 de octubre a Singapur para iniciar una visita de Estado enfocada en atraer inversiones, fortalecer las relaciones bilaterales y promover oportunidades para Panamá en sectores como logística, comercio, marina mercante y sostenibilidad.

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¿Cuál es la agenda de Mulino en Singapur?

Mulino permanecerá en Singapur del 3 al 5 de octubre, en una visita realizada por invitación del presidente Tharman Shanmugaratnam.

De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Singapur, se trata de la primera visita de Mulino a ese país asiático como jefe de Estado panameño.

El presidente de la República, @JoseRaulMulino, llegó este sábado 3 de octubre a Singapur como parte de una visita oficial para atraer inversiones y promover proyectos logísticos marítimos.



La agenda oficial del presidente Mulino incluye una reunión de trabajo con su homólogo… pic.twitter.com/EM2pq6M3XW — Telemetro Reporta (@TReporta) October 3, 2026

Durante su agenda oficial, el mandatario sostendrá un encuentro con el presidente Tharman y posteriormente se reunirá con el primer ministro y ministro de Finanzas de Singapur, Lawrence Wong.

Las conversaciones estarán enfocadas en fortalecer la cooperación jurídica y marítima, así como profundizar los vínculos en comercio, inversiones, intercambio agropecuario, logística y sostenibilidad.

Panamá busca impulsar proyectos logísticos y marítimos

Uno de los principales componentes de la visita estará relacionado con la plataforma logística panameña y las posibilidades de cooperación con Singapur.

La agenda contempla temas relacionados con servicios aéreos, proyectos logísticos marítimos, marina mercante y cooperación vinculada con créditos de carbono.

Para este domingo, Mulino tiene prevista además una visita al Puerto de Tuas, uno de los principales proyectos portuarios de Singapur y cuya construcción se desarrolla por fases.

Panamá busca aprovechar la visita para promover sus capacidades como centro logístico y marítimo y explorar oportunidades de inversión y cooperación con el país asiático.

Mulino se reunirá con presidente y primer ministro de Singapur

El lunes 5 de octubre, Mulino recibirá una bienvenida ceremonial y mantendrá su encuentro con el presidente Tharman Shanmugaratnam.

Posteriormente se reunirá con el primer ministro Lawrence Wong.

Como parte de la visita de Estado, el presidente Tharman y su esposa, Jane Ittogi Shanmugaratnam, ofrecerán un banquete en honor de Mulino y la primera dama, Maricel Cohen de Mulino.

También se realizará el tradicional acto en el que una nueva variedad híbrida de orquídea será bautizada en honor del presidente panameño y la primera dama.

Después de Singapur, Mulino viajará a Vietnam

Tras completar la agenda en Singapur, el presidente Mulino continuará su gira oficial por Asia con una visita a Vietnam.

La gira busca fortalecer las relaciones económicas de Panamá con países asiáticos, atraer inversiones, abrir mercados y promover oportunidades en sectores como logística, comercio, tecnología y actividades marítimas.