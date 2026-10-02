Aguadulce: hombres armados asaltan comercio y se llevan celulares, tablets y dinero

Dos hombres armados y con el rostro cubierto protagonizaron un asalto a un local comercial en Aguadulce , provincia de Coclé, a plena luz del día. Los asaltantes obligaron a los dependientes del establecimiento a entregarles celulares, tablets y dinero en efectivo antes de abandonar el lugar.

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¿Qué ocurrió durante el asalto en Aguadulce?

De acuerdo con la información disponible, los dos hombres ingresaron al establecimiento con armas y los rostros cubiertos. Una vez dentro, obligaron a los trabajadores a entregarles una cantidad de celulares y tablets, además de dinero en efectivo.

Dos delincuentes armados y con el rostro cubierto cometieron un asalto a plena luz del día en un local comercial en el distrito de Aguadulce, en la provincia de Coclé.



Obligaron a los dependientes a entregarles una gran cantidad de celulares, tablets y dinero en efectivo.



La… pic.twitter.com/NdiriY51BG — Telemetro Reporta (@TReporta) October 2, 2026

Hasta el momento no se ha precisado el valor total de la mercancía sustraída ni la cantidad de dinero que se llevaron los asaltantes.

Tampoco se ha informado sobre personas heridas ni sobre aprehensiones relacionadas con este hecho.

Residentes expresan preocupación por hechos delictivos

El asalto ocurrido durante el día ha generado preocupación entre moradores de Aguadulce por los hechos delictivos registrados recientemente en el distrito.

Durante esta misma semana también se reportó un asalto en la oficina de pagos del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) en Aguadulce.

Las autoridades deberán desarrollar las investigaciones correspondientes para determinar si existe alguna relación entre ambos hechos e identificar a los responsables.