PASE-U: IFARHU entregará tarjetas PUNCH del 5 al 10 de octubre en estas zonas

El IFARHU anunció una nueva jornada de entrega de tarjetas PUNCH para el pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U), que se desarrollará del lunes 5 al sábado 10 de octubre en la provincia de Bocas del Toro y el distrito de Kankintú, en la comarca Ngäbe-Buglé.

Durante el recorrido se tiene prevista la entrega de 29,629 tarjetas, que beneficiarán a 55,453 estudiantes de primaria, premedia y media, con un desembolso de B/.5,935,170.00 correspondiente al PASE-U.

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¿Dónde entregará IFARHU las tarjetas del PASE-U?

De acuerdo con el cronograma anunciado por la institución, la entrega comenzará el lunes 5 de octubre en:

Almirante

Isla Colón

Posteriormente, el recorrido continuará en:

Changuinola

Chiriquí Grande

Kankintú, comarca Ngäbe-Buglé.

Los acudientes deberán consultar el cronograma establecido por el IFARHU para conocer cuándo corresponde la entrega en cada sector.

El @IFARHU informó que la entrega de las tarjetas PUNCH para el pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (Pase-U), se realizará en la provincia de Bocas del Toro y el distrito de Kankintú, en la comarca Ngäbe-Buglé, a partir del lunes 5 y hasta el sábado 10 de… pic.twitter.com/W7cxY92HR6 — Telemetro Reporta (@TReporta) October 1, 2026

¿Qué necesita el acudiente para retirar la tarjeta PUNCH?

Para recibir la tarjeta, el acudiente deberá presentar su cédula de identidad personal vigente.

Además, deberá haber descargado previamente la aplicación PUNCH by Caja de Ahorros y realizar el proceso de validación correspondiente.

El IFARHU recomienda que los acudientes no asistan acompañados de los estudiantes ni de otras personas, con el objetivo de agilizar la entrega y mantener una atención organizada.

¿En qué se puede utilizar el dinero del PASE-U?

Los fondos correspondientes al PASE-U podrán utilizarse para la adquisición y pago de:

Útiles escolares.

Ropa y calzado.

Alimentos.

Medicamentos.

Servicios de óptica.

Servicios médicos.

Consumo en restaurantes que no expendan bebidas alcohólicas.

La jornada forma parte del proceso de distribución de tarjetas PUNCH mediante las cuales los beneficiarios podrán disponer de los fondos correspondientes al programa educativo.