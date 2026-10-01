ITSE: Dafni Mora toma posesión como nueva gerente educativa

Dafni Mora tomó posesión como nueva gerente educativa del ITSE.

Por Ana Canto La doctora Dafni Mora tomó posesión como nueva gerente educativa del Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE), durante una ceremonia en la que participó la viceministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Ana Gabriela Soberón, en representación de la ministra Jackeline Muñoz de Cedeño.

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La participación del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) se dio en el marco de las acciones relacionadas con la formación del talento humano y la preparación de jóvenes para acceder a oportunidades laborales.

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Destacan importancia de la formación técnica La actividad reunió a autoridades, miembros del Consejo Directivo e invitados especiales. Durante el acto se destacó la importancia de continuar fortaleciendo los espacios de formación técnica y profesional, con énfasis en la preparación de los jóvenes y su incorporación al mercado laboral.