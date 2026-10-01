ITSE: Dafni Mora toma posesión como nueva gerente educativa

La doctora Dafni Mora tomó posesión como nueva gerente educativa del Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE), durante una ceremonia en la que participó la viceministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Ana Gabriela Soberón, en representación de la ministra Jackeline Muñoz de Cedeño.
Destacan importancia de la formación técnica
La actividad reunió a autoridades, miembros del Consejo Directivo e invitados especiales.
Durante el acto se destacó la importancia de continuar fortaleciendo los espacios de formación técnica y profesional, con énfasis en la preparación de los jóvenes y su incorporación al mercado laboral.